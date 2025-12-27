“154センチ51キロ”鈴木奈々、豊満な美バスト際立つランジェリー姿「エロすぎる」「いつの間にそんなに巨乳に」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。「下着の撮影です」と、美バスト際立つオフショットを公開した。
【写真】「いつの間にそんなに巨乳に」“154センチ51キロ”鈴木奈々の豊満な美バスト際立つ下着姿
鈴木は「我ながら今日も谷間が凄いです！」と下着姿を披露。以前から「154センチ体重51キロ」と赤裸々に公開している鈴木は、「最近ジム行けてないなぁー 食べる事が大好きなので、ジムに通って運動してボディーメイクします」と意欲的につづった。
ファンからは、「スゲー」「美しい」「メッチャ可愛い」「エロすぎる」「いつの間にそんなに巨乳になったの？」など、さまざまな反響が寄せられている。
