14歳の時に「海綿状血管腫」を発症し、左顔面と右半身に麻痺が残ったSHIBUKIさん。それまではモデルを目指していたSHIBUKIさんは自分の変わりように衝撃を受け、「暗黒期」を過ごしたという。

その後、23歳で双子を出産。現在は子育てをしながら、自身の障害や家事・育児、大好きなメイクやファッションについて、等身大の姿をSNSで発信する。そんなSHIBUKIさんに、発症当日の様子から、障害を持って気付いたさまざまなことについて、話を聞いた。



双子を育てるSHIBUKIさん

左目保護には「ローズラップ」一択

――初対面の人によくされる質問があるそうですが、どんなことですか。

SHIBUKIさん（以下、SHIBUKI） 一番は目のことですね。「なんでラップしてるの？」はしょっちゅう聞かれます。

――左顔面麻痺の影響でまぶたが閉じないということで、目を乾燥させないためにしているとのことでしたよね。ラップの種類にもこだわりが？

SHIBUKI よく「眼帯じゃダメなの？」って言われるんですけど、紐に化粧がつくし乾いちゃうんで、ラップに落ち着きました。

私は「ローズラップ」一択でしたね。もう今は販売中止なんですけど。

――「サランラップ」や「クレラップ」も有名ですけど、「ローズラップ」がよかった？

SHIBUKI 切れやすさ重視のラップって、パリッとしてて硬いじゃないですか。あれが目に入った時の痛みはものすごいものがあって。メーカーさんも眼帯的に使用することを考えてないから当然なんですけど（笑）。

ローズラップはダントツに柔らかくて使いやすかったです。

短大を卒業した直後の22歳で妊娠

――前回、パートナーとの出会いをお聞きしましたが、交際後すぐに妊娠がわかったそうですね。

SHIBUKI 付き合って3ヶ月くらいで妊娠がわかったんです。海綿状血管腫になった後、主治医からも「妊娠は問題ない」と言われていたんですけど、私は勝手に諦めていて、子どもを持ちたいと思うこともなかったんです。

そんな中、短大を卒業した直後の22歳で妊娠して。無理だと思ってたから、妊娠できたこと自体は嬉しかったんですけど、まだまだ自分のことで手一杯だったんです。

――パートナーの方の反応は？

SHIBUKI 子どもを持つことにどうしても不安があったので、彼に「堕ろしたい」と話したら、泣きながら「頼むから産んでほしい」と何度も懇願されました。「子育ても一緒にやるし、2人の時間もあるから大丈夫」と言われて、大きな後押しになりました。

「反対されたら親と縁を切る」と言ってくれた彼

――双方のご両親の反応は？

SHIBUKI めっちゃ喜んでくれました。妊娠する前に彼と結婚の話もしていて、「ひーくんのお父さんお母さん、私と結婚することに反対しないかな？」って聞いたことがあったんです。

彼は、「反対されたら親と縁を切る。俺が誰と結婚しようが俺の勝手じゃん」って言ってて。実際は、彼の両親は私の障害も受け入れてくれて、1人の人として見てくれるのでまったく問題なかったんですけど、彼の言葉は嬉しかったですね。

以前、同じ障害をもった女性から、「彼の両親から結婚を反対されていてなかなか結婚できない」と相談を受けたことがあったんですけど、それはちょっとなぁと思ったこともありました。

――彼がちゃんと説得してほしい、ということ？

SHIBUKI ですね。自分たちの結婚のことも決められない相手と今後一緒にやってくのは不安だよね、と思っちゃいました。

妊娠・出産より子育ての方がめちゃくちゃ不安だった

――脳出血を経験されていることから、出産時に特別な配慮などはあったのでしょうか。

SHIBUKI 病気をした時にお世話になった大学病院で産んだんですけど、出産前に脳のMRIを撮ってもらって、何かあってもすぐ対応してもらえるようにしていました。

それと、子どもが双子ということもあったし、いきんでまた脳出血しないかも心配だったので、帝王切開で出産しました。ただ、妊娠・出産への不安より、子育ての方がめちゃくちゃ不安でしたね。

――麻痺がある中で双子の子育てということで、大変ですよね。

SHIBUKI 新生児の時、抱っこができなかったんです。夜泣きの時って、抱っこしながら歩き回ってトントンしたりするじゃないですか。でも私は杖なしだとバランスが取れないので、子どもを抱っこすることもできない。右手が麻痺しているから、おむつも替えてあげられない。

小さい時は母や夫にお願いすることばかりで、歯がゆかったですね。

――最初はお子さんを持つことに戸惑いがあったということですが、実際にお母さんになって気持ちに変化は？

SHIBUKI もちろん子どもはめちゃくちゃかわいいし、産んで良かったと心の底から思ったんですけど、新生児期は子育てにほとんどコミットできなかったせいか、“母”になった実感が乏しかったのもたしかで。私はこれで大丈夫なのかな？って悩みました。

ただそれも、子どもが大きくなってできるようになることが増えていって、自分も育児に関わることが増えるうちに、不安もなくなっていったかな。

4歳になり、いろいろ手伝ってくれる子どもたち

――お子さんは今4歳になったそうですが、SHIBUKIさんの障害は理解している？

SHIBUKI 理解してますね。赤ちゃんの時は目のラップを剥がされて大変だったんですけど、今は「ここ、剥がれてるよ」って、つけ直してくれます（笑）。

玄関で支度をする時に杖を持ってきてくれたり、階段じゃなくスロープに案内してくれたり、いろいろ手伝ってくれるのは嬉しいですね。

あらたまって障害について説明はしてないけど、子どもから聞かれた時には、ちゃんと答えようと思ってます。

――外出の際はヘルプマークをつけるんですか。

SHIBUKI つけないです。というかもらってないし、SNSではじめてヘルプマークというものの存在を知りました。

私は九州住まいなんですけど、東京に行く時は絶対つけたいです。

――人が多いところはやっぱり危ないですか。

SHIBUKI 危ないです。東京は本当に怖いです。人の往来が激しすぎるし、周りの人のことをあんまりよく見てないから、杖を蹴られることもあって。なので、東京に行くとすぐにタクシーに乗っちゃいますね。

当時は、「簡単に言うなよ」くらいに思ってて…

――SNSの中での危険といいますか、誹謗中傷などにあったことはありますか。

SHIBUKI TikTokのライブ配信中に、「障害があるのになんで産んだの？」とか「子どもがかわいそう」とかって言う人は必ずいます。でも、優しい人の方が断然多いんで、嫌なコメントをしてくる人はブロックするか無視して、気にしていません。

あ、SNSじゃないんですけど、前はよく、「神様は乗り越えられる試練しか与えないから」みたいなことを言われて。

――相手はSHIBUKIさんを励ますつもりで。

SHIBUKI 「だからSHIBUKIは大丈夫！」ってことなんでしょうけど、嬉しかったけど嬉しくなかったですね。障害の当事者でもないし、当時は、「簡単に言うなよ」くらいに思ってて。

――そうですよね。

SHIBUKI でも、嫌なことがある度に、「自分は乗り越えられるから障害を持ったんだ」って言い聞かせてる自分もいて。

大学生になって自分らしくいこうって思えるようになって改めて、あの言葉は、つらい経験をした人が、それを乗り越えるためのおまじないみたいなものだったのかも、と思うようになりました。

