ヨンア、自宅ルームツアーを公開「素敵なお家」「明るくて優しい感じ」
モデルのヨンア（40）が25日、自身のYouTubeを更新。「【初公開】2年住んで初めて我が家のすべてを公開します」と題した動画をアップし、ルームツアーを公開した。
【動画】「素敵なお家」自宅ルームツアーを公開したヨンア
2023年11月に引っ越しを報告していたヨンア。この日は引っ越して約2年経った自宅の様子を披露し、こだわり詰まったインテリアを紹介した。
まず「明るい気持ちになりたい」と、色とりどりのソファが並べられたリビングを公開。ソファの柄や配色は一つひとつ自ら選んだそうで、ビビッドなカラーが映える明るい雰囲気に仕上がっている。壁にはお気に入りのアートに加え、「1番好きな絵」と紹介した息子（9）が描いた作品も飾られている。
ほかにも、シンガポールに移住していたときに一目惚れして購入したという、思い入れがあるチェストや、カラフルなソファと対照的に置かれたシックなダイニングテーブル、お気に入りの靴が入れられたシューズクローゼットや、最近インテリアをリニューアルしたばかりだという息子の部屋も公開した。
コメント欄には、「素敵なお家ですねー！」「YouTube始めた頃からのお家拝見してるのですが、今のお家が明るくて優しい感じで素敵です」「ヨンアさんがルームツアーをしてくれるなんて…」「ソファーも素敵」「見せてくれてありがとうございます」などの声が寄せられている。
