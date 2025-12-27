寒い時こそ旨い東京の温蕎麦3選　器いっぱいの天ぷらにそそられる！

寒くなると、湯気を上げてやってくる蕎麦をはふっと啜りたくなります。温かいツユ、なめらかな蕎麦、季節を感じる具材たち。これらが合わさったとき、得も言われぬ感動が訪れます。そんな“傑作”を探すべく都内で大調査。冬に食べたい厳選の3杯をお届けします。冬はほっこり、身も心もあったまってください。

【天ぷら】寒い季節にこそ旨い。王道の天ぷら蕎麦はこうでなくっちゃ『東白庵かりべ』＠千歳烏山

「天ぷら蕎麦を名乗るならば、天ぷらをのせてこそでしょう」と店主の苅部政一さんはにっこり笑った。

別盛りで食べることも増えた昨今だが、熱々をのっけた蕎麦はやはり別物。ツユはスッキリとしていて、細い蕎麦のしゃっきりした食感も絶妙だ。ツユが染みる直前のカリッとしたところをまずはひと口、芋はわざと沈めておこう、なんて作戦が目まぐるしく頭の中を駆け巡る（笑）。

旬の野菜天ぷら蕎麦2200円

『東白庵かりべ』旬の野菜天ぷら蕎麦 2200円 大ぶりの野菜天がぎっしり。ツユが染み入るのを時間差で楽しみたい

種ものが季節の野菜というのもよく、料理が秀逸なこの店だからこそ、天ぷらの揚げ具合も流石のひと言。なすはジュワッと、サツマイモは甘く、れんこんは歯応えよし。

つゆ、天ぷら、そして蕎麦が相乗効果を醸し出す、これぞ天ぷら蕎麦のたまらない醍醐味というやつだ。

『東白庵かりべ』

［店名］『東白庵かりべ』

［住所］東京都世田谷区粕谷4-23-19

［電話］03-6879-8998

［営業時間］11時半〜14時(13時半LO)、17時半〜21時(LO)、日・祝：11時半〜21時(20時半LO)※蕎麦売り切れ次第終了

［休日］水

［交通］京王線千歳烏山駅南口から徒歩6分

【木の子】旬のおいしい食材をダイナミックに温蕎麦に生かす『浅草ひら山』＠田原町

店主の平山周さんは、季節の料理や食材の合わせ方が上手い。名店と言われる蕎麦屋と日本料理店、両方で腕を磨いたこともあり、「料理と向き合って仕事をしたい」と穏やかに語る。

その言葉通り、季節の蕎麦もごくシンプルな素材使いの中に丁寧な工夫がある。産地から届く天然なめこを使ったり、身が詰まって甘い聖護院蕪はおろすことでその柔らかさを際立たせたり。かき揚げも潔く貝柱と三つ葉のみ。

天然なめこそば1800円

『浅草ひら山』天然なめこそば 1800円 なめこは長野や山形から届く。提供はなめこが採れる12月中旬くらいまで

でも熱々のかけ蕎麦にかき揚げを乗せるとジュウッと音がする。そのタイミングで届くように慎重に計算されている。蕎麦は打つ直前に殻を剥き、フレッシュな風味を生かす。

単品で気軽に食べられるのもうれしく、季節ごとに訪れたくなる一軒だ。

『浅草ひら山』

［店名］『浅草ひら山』

［住所］東京都台東区西浅草1-3-14

［電話］03-5830-6857

［営業時間］12時〜14時、18時〜20時半

［休日］月、火

［交通］地下鉄銀座線田原町駅出口から徒歩2分

【釜あげ】儚げなコシから膨らむ素朴な甘みを熱々＆旨口のツユで『蕎麦と酒処きくち』＠石神井公園

店名からわかるように、ここは酒と蕎麦を愉しむ店。店主のセンスが光る気の利いたつまみも昼から準備万端で、1時間でも2時間でもどうぞごゆっくりというスタンスだ。

日本酒の揃えは純米が基本。とくれば燗酒に手を伸ばしたくなる。身体も胃袋も温まったところで、さあ〆へ。湯気の立つ釜湯に浮かんだ十割蕎麦を啜ってみれば、やや粗挽きのざらつきを帯びた肌から膨らむ何とも素朴な甘み。

かまあげ1100円

『蕎麦と酒処 きくち』かまあげ 1100円 蕎麦は土地の個性を出すため、やや粗挽きにして単一産地の十割で打つ。薬味も一切なしの潔さ

それを利尻昆布や干し椎茸の軸からダシをとった熱々のもり汁が支えていた。ほくほくとした不思議なコシで、噛めばたちまち消えてしまう儚い風情も愛おしい。熱燗と釜揚げで食事を終える頃には汗をかくほどぽっかぽか。店を出た後の秋風がいつもより心地良い。

『蕎麦と酒処 きくち』

［店名］『蕎麦と酒処きくち』

［住所］東京都練馬区石神井町3-27-16

［電話］03-6913-1840

［営業時間］12時〜14時、18時〜21時（20時最終入店・20時半LO）※蕎麦がなくなり次第終了

［休日］木・金の昼・毎月最終水

［交通］西武池袋線石神井公園駅南口から4分

撮影／西崎進也（かりべ、ひら山）、小島昇（きくち）、取材／岡本ジュン（かりべ、ひら山）、菜々山いく子（きくち）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

