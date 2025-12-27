「我々はまた１人の選手を失った」28歳日本人が足首の負傷で途中交代…指揮官が状況を明かす「本人は悪い予感がしている」
欧州でプレーする日本人選手の怪我が相次いでいる。
現地12月26日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第23節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンが敵地でミドルスブラと対戦。０−０で引き分けた。
この一戦に先発した森下にアクシデントが発生。前半終了間際に相手と競り合った際に左足首あたりを負傷し、ピッチに倒れ込んだ。その後、治療を受けたもののプレーを続けられず、足を引きずりながら途中交代となった。
ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』によると、ヴァレリアン・イスマエル監督は、28歳日本人の負傷を「今日、我々はまた１人の選手を失った」と嘆いた。
また森下の状態については、「相手に蹴られたとは思わない。足首をひねっただけだが、本人は悪い予感がしている。明日、検査を受ける予定だ」と明かしている。
最近、鎌田大地や遠藤航、南野拓実など欧州でプレーする日本人選手たちに怪我人が続出している。森下の怪我が大事には至らないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
