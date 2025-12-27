¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¥Á¡¼¥à½¸¹ç¤À¤¡!!¡×¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¶¦±é¼Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸ìÈø²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×
Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤Ï12·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹©¤µ¤ó¤È¤æ¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¶²ý¤ÎÆü¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡ª¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡ª¡ªÍ¶²ý¤ÎÆü¥Á¡¼¥à½¸¹ç¤À¤¡!!¤Õ¤Ã¤«¤µ¤ó¡¢¡¢GALA¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢µ®Êý¤µ¤Þ¤Ï°¦¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î!!¤Ã¤Ã¤Æ¸ìÈø²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í!!¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹©¤µ¤ó¤ÈÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤â´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Ç¶¦±é9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿3¿Í¡£º£¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
