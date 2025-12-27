クリスマスに行きたい「群馬県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「榛名湖周遊道路」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「群馬県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「湖上や湖畔の木々が約55万球のLEDで装飾され、冬の静寂な湖面に光が映り込む幻想的な光景が広がります。花火大会が開催される日もあり、クリスマスの特別な思い出になります」（60代男性／香川県）、「冬の湖面と雪景色が織りなす静寂な景色が心に響き、落ち着いたクリスマスドライブになるから」（40代男性／静岡県）、「榛名湖周遊道路は、湖と山に囲まれた静かな雰囲気が魅力で、冬の澄んだ空気の中で見る榛名湖の景色がとても幻想的だからです。クリスマスの時期は雪がうっすら積もることもあり、湖畔の景色がより美しく感じられます。道路は走りやすく、周囲に温泉地もあるため、ドライブと合わせてゆっくり過ごせる点も魅力です。夜は星空がよく見えるため、特別感のあるドライブが楽しめる場所として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「伊香保温泉でお湯に浸かってからのんびりドライブしたら最高だろう」（40代男性／岩手県）、「このルートは、歴史ある温泉地と美しい山岳湖を繋いでおり、温泉観光とセットで世代を問わず誰もが楽しめます。榛名山（上毛三山の一つ）の麓にある榛名湖は、冬の澄んだ空気の中で静寂に包まれ、神秘的な雰囲気を醸し出します。湖畔からの雄大な景色は感動的です。榛名湖では、クリスマスシーズンから年末年始にかけてイルミネーションや花火などのイベントが開催されることがあり、華やかなムードを楽しめます」（60代男性／青森県）、「雪景色と温泉街の雰囲気が合わさり、冬のクリスマスらしさを感じるから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
2位：榛名湖周遊道路（榛名山麓）／51票榛名山のカルデラ湖である榛名湖の周囲を巡るルートです。湖畔の風景は美しく、特に冬は空気が澄んでおり、湖と、榛名富士と呼ばれる美しい山容の景色がよりクリアに見えます。周辺には伊香保温泉もあり、ドライブと温泉を組み合わせた旅程を組むのも人気。湖畔は静かで、雪景色が見られることもあり、クリスマスの穏やかなドライブに最適です。
1位：伊香保榛名道路（伊香保温泉〜榛名湖）／52票温泉街として有名な伊香保温泉と、美しい榛名湖を結ぶルートです。山間を縫うように走る道で、標高が高くなるにつれて景色が開け、伊香保温泉街や遠くの山々を見渡すことができます。冬の澄んだ空気の中でのドライブは爽快です。温泉と絶景ドライブを両方楽しめるため、日帰りや宿泊を兼ねたクリスマスのお出かけにもおすすめ。冬季は路面状況に注意が必要です。
