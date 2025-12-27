【2025年版】富山県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「富山市」、では1位は？
富山県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜富山県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、富山県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「夫も子ども達も実家も婚家も優しくて大好き。友達も長い付き合いの人が多く公私共に楽しい交流が多いので幸せです。将来について、わくわくすることばかり」「子供たちが大きな病気もせず、今のところは素直で良い子に育ってくれていること。なんでも気軽に相談してくれたり、思ったことを話してくれること」「信頼できる家族がいて、パートで働いて生活もできていて、年に2回は旅行に行けて、美味しいものも食べられる」といった声が寄せられ、日常生活の充実や人間関係の満足感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「子供や孫に恵まれたこと。所得は多くなかったが、それなりに生活ができたこと」「親との関係も良好で姉妹仲良く、なんでも話せる友達がいて遊んでくれる友達が沢山いて、人間関係に恵まれている」「子供が3人もいて、健康で、生活出来て、お金も少しずつ貯金できて、飲食に困らない。仕事のストレスもほとんどない」といった声が寄せられ、家族や人間関係の豊かさが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：富山市／評点64.1／偏差値61.7富山市は、北アルプスの山々を望む雄大な自然と、都市機能が調和した地方中核都市です。コンパクトシティ政策のもと、生活に必要な施設が集積し、日々の暮らしやすさと利便性が高く評価されています。市内には文化施設や商業施設も充実しており、家族連れから単身者まで幅広い世代が快適に暮らせる環境が整っています。
1位：射水市／評点65.5／偏差値67.7富山県射水市は、県のほぼ中央に位置し、富山市や高岡市に隣接する利便性の高いベッドタウン。海・里・里山がコンパクトに融合する風景が四季折々に変化し、子育て世代からシニアまで幅広い層に支持されています。旧湊町の風情を残す「内川」や、ファミリーで楽しめる「海王丸パーク」、絵本の世界を体験できる「大島絵本館」など、生活と余暇が両立する豊かな環境も魅力です。
