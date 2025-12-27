阪神28歳が「アカン世界にバレてまう」虎が誇る“不動のセットアッパー”が大谷翔平らとWBCで共闘「世界を驚かせてやれ！」

阪神の石井大智がWBCメンバーに選ばれた(C)産経新聞社

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の野球日本代表の出場メンバーが12月26日、一部発表された。

【動画】スクイズ空振りに坂本の好送球…石井大智の連続試合無失点は「50」に

ドジャースの大谷翔平らメジャー組は3人、NPBからは5人と合計8人が選出され、その中には阪神の石井大智の名前もあった。年末に飛び込んできた豪華メンバーの発表だった。

28歳の石井は、秋田高専から独立リーグの高知に入団すると、2021年ドラフト8位で阪神に入団。今季は53試合に投げて50試合連続無失点を記録。防御率0.17と驚異的な数字をたたき出した。今年3月のオランダ戦で初の侍ジャパンのメンバーに選ばれており、今回WBC初出場の切符を手に入れた。