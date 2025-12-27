Anker Japanが発表した2025年のベストセラーランキングから、生活に欠かせないUSB充電器部門を紹介します。最新の急速充電技術を搭載し、サイズ感やコストパフォーマンスに優れた5製品が選出されました。（サムネイル画像出典：Cornelius Krishna Tedjo / Shutterstock.com）

Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたUSB充電器部門のトップ5を紹介します。

【画像】トップ3の製品一覧

USB充電器部門トップ3製品

第3位の「Anker 323 Charger (33W)」は、サイズと出力のバランスが「ちょうど良い」と評されています。第2位には、USB-CとUSB-Aの2ポートを備え、ケーブルが付属する「Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C & USB-C ケーブル 2個セット」がランクイン。この価格で急速充電に対応し、ケーブルまでセットになっている「お買い得さ」が支持の理由です。第1位の「Anker Nano Charger (20W)」は、豊富なカラーバリエーションと充電スピードの速さがユーザーから高く評価されています。

4位と5位にランクインした注目モデル

第4位の「Anker Nano II 65W」は、出張時に純正アダプターの代わりとしてパソコン充電に活用されており、コンパクトさが重宝されています。第5位の「Anker PowerPort mini」は、狭いコンセントにも挿しやすいスマートな形状と、2つのUSBポートによる使い勝手の良さが評価されました。(文:All About ニュース編集部)