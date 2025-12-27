【2025年】最も選ばれたAnker製品は？ USB充電器部門トップ5発表！ 1位は充電スピードの速さが高く評価
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたUSB充電器部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
USB充電器部門トップ3製品第3位の「Anker 323 Charger (33W)」は、サイズと出力のバランスが「ちょうど良い」と評されています。第2位には、USB-CとUSB-Aの2ポートを備え、ケーブルが付属する「Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C & USB-C ケーブル 2個セット」がランクイン。この価格で急速充電に対応し、ケーブルまでセットになっている「お買い得さ」が支持の理由です。第1位の「Anker Nano Charger (20W)」は、豊富なカラーバリエーションと充電スピードの速さがユーザーから高く評価されています。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位の「Anker Nano II 65W」は、出張時に純正アダプターの代わりとしてパソコン充電に活用されており、コンパクトさが重宝されています。第5位の「Anker PowerPort mini」は、狭いコンセントにも挿しやすいスマートな形状と、2つのUSBポートによる使い勝手の良さが評価されました。(文:All About ニュース編集部)
