【私の認識の甘さの表れだと深く反省しております。『世間との感覚のズレ』を是正し、信頼に足る自分であるために、今後はガバナンスの強化と自身の姿勢の見直しに専念いたします】

【写真】アイドルに囲まれて笑顔のSKY-HI

12月25日、ダンス&ボーカルグループ『AAA』メンバーで、ボーイズグループ『BE:FIRST』プロデューサーの“SKY-HI”こと日郄光啓が公式サイトで謝罪。「世間との感覚のズレ」を正すとして、出演予定だった年末の番組やライブ出演を取りやめた。

SKY-HIの“女性トラブル”を『NEWSポストセブン』が報じたのが12月19日、17歳の未成年アイドル・Aさんを複数回にわたって自宅に呼び出したもので、中には深夜を過ぎる時間帯もあったという。

「SKY-HIが社長を務める音楽プロ『BMSG』にも憧れていたというAさんに、好意的なメッセージを送っていたというSKY-HI。17歳ともあって、まだ判断能力も未熟とされる彼女に対して、社長の立場を利用しての“搾取”も疑われています。

本人は“法令違反は誓ってございません”と不適切な関係を否定していますが、39歳のいい大人が未成年を自宅に招き入れること自体が“不適切”だと理解できないのか。相当な“世間との感覚のズレ”の持ち主と言わざるを得ません」

「ただの冬休みじゃん」の指摘

ベテラン芸能リポーターが手厳しくなるのも当然で、SKY-HIが活動自粛を発表したのは報道から1週間も経ってからのこと。その自粛期間にも「世間との感覚のズレ」が伺える。

《年内自粛ってあと1週間切ってますけど ただの冬休みじゃん》

《年内って後6日やで。そこもズレてへん？》

《早めの仕事納めで正月休みに入りますってことでいい？ 反省してないと理解しました》

ネットでは“年内の活動休止”とする、わずか6日間の自粛期間に違和感を覚える声。さらにはーー、

活動自粛期間の最短記録更新

《中田翔さんの「無期限出場停止（9日で解除）」より短い》

《SKY-HIの活動自粛、鶴房より短いじゃん》

《SKY-HI、活動自粛期間の最短記録更新》

2021年8月当時、北海道日本ハムファイターズのチームメイトに暴力行為を働いたとして無期限出場停止処分を受けた中田翔氏。その後に読売ジャイアンツに無償トレードされると、処分解除されて試合に出場。出場停止期間は9日間。

2025年6月、過去にオンラインカジノを利用したことが判明し、警視庁に賭博容疑で書類送検されたボーイズグループ『JO1』鶴房汐恩。「認識が甘かった」として活動自粛するも10日後に活動再開を発表。やはり《早めの夏休み》などと失笑された。

「つまり参考記録ながら、自粛期間の最短記録を更新したSKY-HI。かつてジャニーズJr.としての経歴を持つだけに、それこそ自身も10代半ば、未成年だった頃に大人から呼び出されてレッスンを受けた経験があるのかもしれない。

その頃に培われた“世間との感覚のズレ”を改善できぬまま、芸能界の常識にどっぷり浸かっていたのならば、これを正すには6日間では足りないでしょう」

自粛期間が明けた2026年にはNEW・SKY-HIのお目見えか。