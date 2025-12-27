¤Ê¤¼¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤½¤ÎÉô°Ì¤ò¡©¡¡Ææ¤ÎàÇ¤¢¤ë¤¢¤ëá¤Ë6.8Ëü¿Í¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡Ö¿ÍÂÎ¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÅª³Î¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê½¬À¤ò»ý¤Ä¤é¤·¤¤¤È¤¢¤ëÀ¸Êª¤Î¾ðÊó¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û92.9Ëü²óÉ½¼¨¡¢6.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÇ¤¢¤ë¤¢¤ëá
½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÅª³Î¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢·ù¤À¤¬......¤É¤ó¤ÊÀ¸Êª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤í¤Ç¡Ê¡÷rode_no_neko¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆâÂÜ¤ò¤®¤å¤à¤Ã¤ÈÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë2ËÜ¤ÎÇò¤¤Á°Â¡£Ç¤Î¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¤ÎÃÖ¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¡£
»ô¤¤¼ç¡¦¤í¤Ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂ¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏÊÝ¸îÇ¤Î3ºÐ¥ª¥¹¡¦¤à¤¹¤Ó¤¯¤ó¡£¤Ê¤ó¤ÈÀ³Ê¤Ï¡Ö²¶ÍÍ·Ï¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï´Å¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆâÂÜ¤ËÁ°Â¤ò¤É¤Ã¤·¤ê¡£ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È·ë¹½ÄË¤¤¤¿¤á¡¢Âà¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤à¤¹¤Ó¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶Æ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤â¡ª¡©
¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Æ§¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤à¤¹¤Ó¤¯¤ó¤Ï´Å¤¨¤¿¤¯¤Æ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¤êÆ»¤Ë¤¤¤ë¤È¤ï¤¶¤ï¤¶Æ§¤ó¤Ç¤«¤éÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¤Ê¤¼¤«ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆâÂÜ¤ä¤ªÊ¢¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤³¤òÆ§¤à¤ó¤À¡©¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤í¤Ç¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤à¤¹¤Ó¤¯¤ó¤Î¡Ö¤Õ¤ß¤Ä¤±¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï6Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¿çÌ²Ãæ¤ËÊ¢Æ§¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤È¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ²æ¤¬Êª´é¤ÇÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤Î¤â¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¤Ç¤â¿´¤Î½À¤é¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÏÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤à¤¹¤Ó¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤â¤¦1É¤¤ÎÇ¡¦¤·¤ª¤Á¤ã¤ó¤âÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤Î¥Ä¥Ü¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£º£Æü¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¹¬¤»¤ÎÄË¤ß¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë