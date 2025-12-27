タレントの紗栄子（39）が、家族でクリスマスを過ごすプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】紗栄子の“顔出し”した息子たちとの親子ショット

モデルとして活躍する17歳の長男と15歳の次男、2人の息子がいる紗栄子。Instagramでは、親子でプールを満喫する様子やジムでトレーニングをする動画など、家族との日常を発信してきた。

2025年5月19日の投稿では、幼い頃の2人の息子と写る、“顔出し”親子ショットを披露。「お父さんソックリ！」「ミニダルビッシュや。ステキな写真」などと、話題になっていた。

紗栄子、家族で過ごしたクリスマスの様子を公開

12月26日の更新では、「いつもサンタさんやるばっかりだったけど、今年は私にもサンタさんが来てくれました」とつづり、サンタクロースの帽子を被った息子の姿や食事を楽しむ様子などを公開している。

この投稿にファンからは、「ほっこり幸せな気持ちになりました。とにかくすべてがステキでおしゃれ」「息子ちゃんいつもかわいい。さすがのスタイル」「息子さんがやっぱりそっくりです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）