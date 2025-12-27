ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２６日、米ニュースサイト・アクシオスの電話インタビューに応じ、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けて米国とウクライナが策定した２０項目の枠組み案について、米国のトランプ大統領との会談で合意することに意欲を示した。

両首脳の会談は２８日に米フロリダ州で行われる予定で、領土の扱いなどで合意できるかが焦点となる。

ゼレンスキー氏は、領土について厳しい判断を迫られた場合、国民投票を実施する考えを表明した。その上で、投票実施のため、少なくとも６０日間の停戦期間が必要だと強調。「安全上の不安から国民が投票に来なければ、結果の正当性も失われる」とし、露側に完全な停戦の履行を求めた。

一方、ロシアのセルゲイ・リャプコフ外務次官は、露国営テレビが２６日に放送したインタビューで、ウクライナが２４日に公表した２０項目の枠組み案について、米露が策定した２７項目の和平案とは「大きく異なる」と述べ、拒否する可能性を示唆した。

リャプコフ氏は、米露間では紛争の解決が近づいているが、ウクライナと欧州が合意を妨害していると主張。ウクライナ東部ドンバス地方全域の割譲など、ロシアの要求を反映した２７項目の案を修正したことを批判した。

リャプコフ氏は、最終的な合意には「危機の根源にある原因の除去」が必要だとして、問題解決の期限を設定することは「不適切だ」と語った。