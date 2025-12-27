¸µ¥«¥ì¤Ë¿·¤·¤¤Èà½÷¤¬¡ª Èà¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡¿¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è2°
¡Ø¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è2¡Ù¡Ê¤â¤Ä¤ª/KADOKAWA¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÞÀ¸¤¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤ê¤³¡£Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î½Õ¡¢2ºÐÇ¯²¼¤Î¤æ¤¦¤À¤¤¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¤ê¤³¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿´Äì¹¬¤»¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¼«Ê¬¤À¤±¤¬½¢¿¦¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¤æ¤¦¤À¤¤¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤æ¤¦¤À¤¤¤ÎÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤ê¤³¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èà¤ÎÆ°¸þ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°¦¤Î·Á¤Ï¼¡Âè¤ËÏÄ¤ß¡¢¼¹Ãå¤¬²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è¡Ù¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë11·î28ÆüÈ¯Çä¤Î2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÞÀ¸¤¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤ê¤³¡£Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î½Õ¡¢2ºÐÇ¯²¼¤Î¤æ¤¦¤À¤¤¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¤ê¤³¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿´Äì¹¬¤»¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¼«Ê¬¤À¤±¤¬½¢¿¦¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¤æ¤¦¤À¤¤¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤æ¤¦¤À¤¤¤ÎÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤ê¤³¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èà¤ÎÆ°¸þ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°¦¤Î·Á¤Ï¼¡Âè¤ËÏÄ¤ß¡¢¼¹Ãå¤¬²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¼¹Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¤è¡Ù¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë11·î28ÆüÈ¯Çä¤Î2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë