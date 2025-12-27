ゆきぽよ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/27】タレントのゆきぽよが12月25日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、話題になっている。

【写真】29歳ギャル「想像以上に豪華」手作りクリスマス料理

◆ゆきぽよ、クリスマス手料理披露


ゆきぽよは「今年もおうちクリスマス」「たくさん料理した」とステーキやサラダ、パイなど豪華な手料理がずらりと並んだ食卓を披露。1品1品が丁寧に盛り付けられている。

◆ゆきぽよの手料理が話題


この投稿には「豪華すぎる」「天才」「盛り付けのセンスすごい」「想像以上に豪華」「料理上手で素敵」「お店より美味しそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】