ゆきぽよ、ステーキ・パイ…手作りクリスマス料理に反響「盛り付けのセンスすごい」「想像以上に豪華」
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントのゆきぽよが12月25日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、話題になっている。
【写真】29歳ギャル「想像以上に豪華」手作りクリスマス料理
ゆきぽよは「今年もおうちクリスマス」「たくさん料理した」とステーキやサラダ、パイなど豪華な手料理がずらりと並んだ食卓を披露。1品1品が丁寧に盛り付けられている。
この投稿には「豪華すぎる」「天才」「盛り付けのセンスすごい」「想像以上に豪華」「料理上手で素敵」「お店より美味しそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
