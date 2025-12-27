「NHK紅白歌合戦」福山雅治＆稲葉浩志、夢のコラボ決定 特別企画で話題の映画主題歌を初披露【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/27】福山雅治と稲葉浩志が「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の特別企画に出場することが決定した。
それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう2人による夢の共演。披露するのは、初めて2人がコラボレーションしたことで話題を呼んでいる「福山雅治『木星feat.稲葉浩志』」。作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、今映画の主題歌としても話題を呼んでいる。まさに奇跡の「つながり」が生んだ2人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできない貴重なパフォーマンスとなる。
出演にあたり福山は「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです」と喜びをコメント。稲葉は「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます」と呼びかけている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆福山雅治＆稲葉浩志、紅白出演決定
それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう2人による夢の共演。披露するのは、初めて2人がコラボレーションしたことで話題を呼んでいる「福山雅治『木星feat.稲葉浩志』」。作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、今映画の主題歌としても話題を呼んでいる。まさに奇跡の「つながり」が生んだ2人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできない貴重なパフォーマンスとなる。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆福山雅治コメント
最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください。
◆稲葉浩志コメント
今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします。
