¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û¥¥¹¼Ì¿¿¤â¡Ä¡ÈÌ¤À®Ç¯¡É¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¡Ä¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¼Ì¿¿¢ªÇ®°¦Àâ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¤¬Äóµ¯¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤â´ØÏ¢¤Å¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬»à°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡©
3·î10Æü¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤¬ÇÛ¿®¤Ç¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Î¡Ö¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È·ëÂ÷¤·¡¢¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Ì¤À®Ç¯¡Ê15ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç°°Õ¤Î¤¢¤ë±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£
¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥³¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Î¡Ö½êÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÌäÂê¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅþÄì´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤µõµ¶¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°û¼ò±¿Å¾ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëË½ÏªÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Èà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òìÊ¤á¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¸å¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅªº¤Æñ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¡Ö¸«¤»¤«¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢À¤´Ö¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ëÍ×°ø¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢¤Îµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î½Å°µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢2·î16Æü¤Ë¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤ò¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥«¡¼¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é3Æü¸å¡¢ÌäÂê¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö°ìÉô¤Ç¡¢»ä¤¬Èà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÃÎ¿Í¤ä½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Î¸¡±Ü¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼áÌÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¡Öº£¤µ¤é¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤¬¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¿ÆÌ©¤½¤¦¤Ê¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Ç®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¡£¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÏÅö³º¼Ì¿¿¤ò¤¹¤°¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÏÇ®°¦Àâ¤ò³È»¶¤¹¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤½¤ÎÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥«¡¼¡Ê¸í¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤Æ¼ý±×¤òÆÀ¤ë°¼Á¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥í¥»¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âË¡ÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ11ÆüÌë¡¢¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Î°äÂ²¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯3·î19Æü¤Ë¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¸½ºß¤â½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬»à¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬À¸Á°¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤«¤éËË¤Ë¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£»£±ÆÅö»þ¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÇÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Ï¸µÀ¯¼£²È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÀ¯¼£²È¤Ë´Ø¤¹¤ëË½Ïª¥Í¥¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤²±Â¬¤ä¸ØÄ¥¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä´ë¶È¤«¤éÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµõµ¶¾ðÊó¤äÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡þ¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£9ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¤Ç¤Ï¸É»ù±¡¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤òÇ®±é¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌò¼Ô»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ±Ç²èÂç¾Þ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡§º¾µ½ÁàºîÃÄ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¨ÏÓ¤Î½÷Å¥ËÀÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2022Ç¯5·î18Æü¤ËÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£2025Ç¯2·î16Æü¡¢24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£