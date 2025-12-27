1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、有馬記念の思い出についてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

＊ ＊ ＊

12月28日はいよいよ暮れの大一番有馬記念。世間は大いに盛り上がるが、中山競馬場の2500mというのはチャンピオンを決めるレースとしては、枠順の有利不利もあるし、コーナーが6回もあってトリッキーなコースであることは否めない。だからこそ圧倒的人気馬が伏兵に出し抜かれたりすることもあれば、牝馬でも勝負になるということで馬券を買うファンからすれば夢があるのだろう。

国枝厩舎でも2007年にマツリダゴッホがメイショウサムソンやウオッカ、ダイワスカーレットなどを相手に単勝52倍の9番人気で勝っている。逆に2019年には1.5倍に支持されたアーモンドアイが、リスグラシューのダミアン・レーン騎手にマークされたために掛かってしまい9着に沈んだ。

私にとって最初の記憶は小学生の時のシンザン。直線ではテレビ画面から消えてしまうほど大外を回らされながら勝ったレースを覚えている。

高校生になった1971年はマイラーズカップを連覇していた牝馬トウメイが、当時3200mだった天皇賞（秋）に勝って出走することになった。ところが前日になってメジロアサマやアカネテンリュウなどの人気馬に馬インフルエンザが判明して出走取消、6頭だけになって優勝した。

しかし強烈だったのはなんといっても1977年のTTG三強対決、トレセンに調教助手として入る前の年だ。8頭しか出ていなかったのだが、最初からテンポイントとトウショウボーイがハナを争うような一騎打ち、そして直線でグリーングラスが追い上げてきてあわや……出走頭数は少なくても役者が揃って、見せ場たっぷりのレースをするのが競馬の醍醐味だと思った。

1999年の有馬記念は調教師スタンドでグラスワンダーを管理する尾形充弘先生の隣で見ていた。直線ではスペシャルウィークとの叩き合いになって鼻面を揃えてゴール。その瞬間、尾形先生が大声で「負けたっ！」と叫んで頭を抱えながら検量室の方へ降りていったんだ。でも、写真判定の結果勝ったのはグラスワンダー。それだけきわどい勝負だった。同業者として出走馬がなかったのは悔しいのだが、「いいものを見せてもらったな」と心が震えた。

さて今年はどんなレースになるのだろう。ぜひ馬券を握りしめて応援してほしい。

ではグッドラック！

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2026年1月2・9日号