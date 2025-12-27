「箱根駅伝」で数々の名勝負を生んできた"山登りの5区"。小田原中継所から最高地点874mまで急坂を駆け登るこのコースでは「山の神」や「山の妖精」と呼ばれる選手たちが生まれた。だが、かつてこの箱根湯本を、大音量のテクノポップを流しながら走った選手がいたという──それが、古豪・日本体育大学の伝説のランナー・大塚正美選手だった。まだテレビ中継もされていなかった時代の箱根の秘話を明かす。

話題の新刊『箱根駅伝"最強ランナー"大塚正美伝説』（飯倉章著）より抜粋・再構成。

＊ ＊ ＊

【大塚正美成績】1981年・第57回大会 5区「区間賞」

1981年1月2日、第57回箱根駅伝が始まった。5区のスタート地点である小田原中継所でタスキを受けた大塚正美選手は、勢いよく飛び出した。先頭は順天堂大学の上田誠仁選手、次は大東文化大の選手だった。

3位という順位には、まったくプレッシャーを感じなかった。

〈どのみち、抜いてやるんだから……〉

先頭との差は1分55秒。

〈いける！〉と思った。

大塚の後ろには伴走車が走っていた。

今では監督車がつくが、当時は大学の幟（のぼり）をつけた自衛隊のジープが伴走車で、自衛隊員が運転し、助手席には主催する関東学連（関東学生陸上競技連盟）の役員（審判員）が座って必要な誘導などをした。後部座席には、大学関係者2人が乗る。監督・コーチ、あるいはマネージャーである。この時には監督は乗っていなかった。選手の後ろについた伴走車は、5区では途中から前に入ることになっていた。

今では監督の声掛けが注目されるが、大塚はあれこれ指図を受けたくなかった。

「どうせ、お前ら嘘をつくんだから、ラップとかの指示は要らない」と大塚はマネージャーらに事前に伝えていた。「走るのはオレだ！ 伴走車は黙ってろ！」

自分の走りは、その日の調子で自分が判断するものだし、そうして自分の走りに集中したかった。

ただ、先行する上田選手の情報は、こまめに伝えてもらった。

箱根湯本に響いたテクノポップ

走る前に、大塚は伴走車に乗るマネージャーにラジカセを積むように頼み、カセットテープを渡していた。

「合図したら、鳴らしてくれ」

本格的な山登りを始めた時に、大塚は後ろに合図した。

軽快なポップスが、ラジカセから流れ始めた。

曲は「ジェニーはご機嫌ななめ」。女性ボーカルのロックバンド「ジューシィ・フルーツ」のヒット曲で、テクノポップ調の曲である。

箱根の山中に、女性の可愛らしい高音のボーカルが鳴り響いた……。

大塚は竹内まりやのファンだったが、竹内の曲では走りのテンポが合わなかった。聞きながら走ると、しんみりとしてしまう。これでは困る。いろいろと試してみて、ジューシィ・フルーツのテンポが一番ぴったりと来た。

テクノポップのリズムに合わせて、大塚は山を登り始めた。

沿道の観客は驚いたろう。何しろ、何かの宣伝、ちんどん屋、あるいはコンサートでも始まったのかと思わせるポップスが鳴り響く中で、大塚が山を登ってきたのである。

特に箱根湯本では町中の建物に音が反響して、一種異様な雰囲気になった。

当時は問題とはされなかったが、そんなことをして箱根を走った選手はいなかった。まさに「鳴り物入り」の登場である。まだ野球でも登場曲はなく、その頃、スポーツで登場曲を使っていたのはプロレスくらいである。しかし、これはプロレスではない、駅伝である。

「それまでの駅伝って、汗臭くて、泥臭くて、大変だとみなさん思っているけど、そうじゃないんだと知ってもらいたかった」

駅伝のイメージを、自らの走りで少しでも変えたかった、というのが大塚の言い分である。箱根駅伝はその絶好のチャンスだった。

順調な登りと予想外の大風

走りだしてから大塚は主要ポイントで上田選手のタイムを聞いた。そう悪天候でもないのに、意外とタイムがよくない。いつもの上田の走りとは明らかに違う。

〈これは動いていないな〉

大塚は思った。元気づいて、リズムよく登り坂を捉えて、グイグイと駆け上がった。

「山の大魔神」大久保初男選手の記録も意識していた。

〈大久保さんより速い！ 記録もいける！〉

飛ばしに飛ばした。上田との1分55秒の開きも、どんどんと縮まっていた。14km付近では55秒差になった。1分、縮めた。

登りの難所「七曲がり」を過ぎ、箱根の山の頂上の手前で、大塚は上田の背中を視界に捉えた。100mほどしか開いていない。タイムにして30秒ほどだったという。

平地と違い、登りの30秒だと相手は目の前に見える。

〈やった。追いつくぞ〉

大塚はギアを入れ替え、追撃態勢に入ろうとした。

そのとき、身体がもろに強い向かい風を受けて煽られた。

〈この風はなんだ？ 聞いてないぞ。大風じゃないか〉

山登りでは山肌を縫うように進むので、強い風もさほど影響しないし、気にならなかった。ところが山を登りきるところで、大風にさらされた。目が覚めるような思いだった。

〈突風、20mはあるぞ。なんだこれは！ おまけに寒い〉

秒速20mというと台風並みで、大げさすぎると思うが、少なくともそう感じるほど強烈な、冷たい北風だった。前傾姿勢になって身体のバランスをとったが、走りのリズムは狂った。

体感温度は風速1m（毎秒）で1度下がるといわれるが、突風レベルで風の強さだけでもひどく寒く感じた。さらに冷たい北風である。おまけに上半身はランニングシャツである。走って温まっていた体温が、どんどん下がっていく。

ランニングシャツだと肩まで冷えてしまう。半袖であれば、それだけでも防げたろう。肩まで冷えて身体は動かなくなり、走れなくなった。

上田は半袖で、快調に飛ばし始めた。

このあと大塚選手は、箱根5区のもう一つの"伝説"と言ってよい驚きの行動をとったのだった──。

【プロフィール】

飯倉章（いいくら・あきら）

1956年、茨城県古河市生まれ。1979年、慶應義塾大学経済学部卒業。1992年に国際大学大学院修士課程修了（国際関係学修士）。2010年、学術博士（聖学院大学）。国民金融公庫職員、国際大学日米関係研究所リサーチ・アシスタントを経て、現在、城西国際大学国際人文学部教授。著書に『イエロー・ペリルの神話』『日露戦争諷刺画大全』『黄禍論と日本人』『第一次世界大戦史』『1918年最強ドイツ軍はなぜ敗れたのか』『第一次世界大戦と日本参戦』など。スポーツ・ドキュメンタリーを手掛けたのは本作品が初めてとなる。