お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が２６日放送のフジテレビ系特番「昭和１００年！国民が熱狂したドラマＣＭ貴重映像１７０連発！国民的ヒットの祭典」（午後７時）に出演。伝説の大ヒットドラマに残された謎に言及する一幕があった。

「伝説ドラマ」のコーナーで田村正和さん主演の名作ドラマ「古畑任三郎」が紹介され、古畑が容疑者に仕掛けた数々のワナが披露されると「ワナも秀逸ですけど、赤い洗面器を頭にのせた男の話をするんすよね」と登場人物が何度も口にする「赤い洗面器を頭にのせた男」のエピソードについて触れた森田。

番組では、容疑者役の桃井かおりや被害者役の池田成志が「向こうから赤い洗面器をのせた男が歩いてきました。私が『どうして赤い洗面器なんか頭にのせてるの？』と聞いたら、男は…」で必ず話が中断する映像を紹介。

森田が「その話のオチが分からないまま（物語が）終わるんです」と言うと、ＭＣの「麒麟」川島明も「古畑だけでなくて、（脚本の）三谷（幸喜）さんの作品に、出てくるんだけど、絶対、この話はオチないんです」と同調した。

森田は「『ラヂオの時間』でも出てきたんですよね」と三谷氏の初監督映画にも触れて話していた。