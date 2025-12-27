

福山雅治＆稲葉浩志

福山雅治と稲葉浩志が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星 feat.稲葉浩志」。今回、大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（よる７時20分〜）の特別企画として、テレビ初披露されることが決定した。

それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう二人による夢の共演。作詞は稲葉浩志、作曲は福山雅治が手がけ、今、映画の主題歌としても大きな話題を呼んでいる。

まさに奇跡の「つながり」が生んだ二人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできない貴重なパフォーマンス。

福山雅治コメント

最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください。

稲葉浩志コメント

今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします