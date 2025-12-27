12月22日に発表された大相撲初場所（1月11日初日）の番付で、伊勢ヶ濱部屋に所属する力士9人が一斉に四股名を改名し、角界関係者の間で波紋が広がっている。伊勢ヶ濱部屋のホームページでも、「四股名変更のお知らせ」として変更した力士の新旧の四股名が並んでいる。伯乃富士に改名した伯桜鵬はじめ、9人のうち8人が2024年3月場所後に部屋の閉鎖に伴って伊勢ヶ濱部屋へ移籍した旧宮城野部屋の力士だった。相撲担当記者が言う。

【写真】九州場所初日、向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

「宮城野部屋は北青鵬が起こした暴力問題により部屋が閉鎖となり、所属者全員が一門の伊勢ヶ濱部屋に一時預かりというかたちで移籍となった。元横綱・白鵬の宮城野親方は部屋の再開が待ちきれず、2025年5月場所後に相撲協会を退職してしまったが、旧宮城野部屋の力士たちは"預かり弟子"という扱いではある。宮城野部屋が再興された場合、宮城野部屋に戻ると考えられていた」

その旧宮城野部屋の力士たちが揃って、伊勢ヶ濱部屋の力士が伝統的に四股名へ入れる「富士」がつく四股名に改名したわけだ。「天照鵬→三重ノ富士」「泉翔鵬→泉富士」といった具合に、旧宮城野部屋の力士が四股名に入れることが多かった「鵬」の文字が消えてしまったのだ。若手親方が言う。

「11月の九州場所前に『草野』が『義ノ富士』に改名した。本名からの改名は一般的だが、草野は学生横綱を獲得した日大時代に先代の宮城野親方（白鵬）にスカウトされた。日大にパイプがあったのと、部屋の川副が幼なじみという縁があったので宮城野部屋に入門する予定だったが、不祥事で閉鎖されたため伊勢ヶ濱部屋からのデビューとなった。初土俵から連続勝ち越し中で、毎場所自己最高位を更新中の期待の星。

『草野→義ノ富士』の改名は、伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）による囲い込みと見られていた。ただ、草野は入門のタイミングから"もともと伊勢ヶ濱部屋の力士"と判断することもできるが、旧宮城野部屋の力士が揃って『富士』がつく四股名に改名したのには驚いた」

部屋に2人の外国出身力士

番付発表後、伊勢ヶ濱親方は「みんなで同じ方向を向いて頑張っていこうという意味」だと説明し、伯乃富士に改名した伯桜鵬は師匠からの提案としながらも「最終的には自分で決めた」と報道陣に説明している。

伊勢ヶ濱一門の関係者によれば「改名は九州場所前から話し合われていた」という。

「師匠の元・照ノ富士の側から"一致団結"ということで、四股名に『富士』をつけることを提案されたそうだ。その時に"四股名はいつでも戻すことができる。ひとつ屋根の下で切磋琢磨している間はみんなで団結したい"という趣旨で、宮城野部屋再興が前提での改名だったとも聞く」

ただ、協会関係者の多くはそう見ていない。別の若手親方は「伊勢ヶ濱部屋伝統の『富士』を四股名に入れたことで、預かりとなっている旧宮城野部屋の力士がこのまま伊勢ヶ濱部屋に転籍するのではないかと見られている。先々代の宮城野親方（元前頭・竹葉山）も自分がスカウトした美や大ノ蔵といった力士も連絡がないまま、美富士、蔵ノ富士に改名したことで驚いているようだ」と話す。

そんななかで注目されているのは旧宮城野部屋のモンゴル出身力士である聖白鵬が寿之富士に改名したことだった。先代の宮城野親方である白鵬翔氏が期待して自分の四股名を与えた逸材だった。相撲ジャーナリストが言う。

「伊勢ヶ濱部屋では九州場所で"史上最強の研修生"と呼ばれたモンゴル出身のオチルサイハンが『旭富士』の四股名で初土俵を踏んでいる。部屋に照ノ富士がいるなかでは、1部屋に外国出身力士は1人の申し合わせがあるため4年半にわたり部屋での研修を続けていたが、照ノ富士が引退したことでデビューできた。

2024年3月以降、部屋には照ノ富士と旧宮城野部屋の聖白鵬という2人のモンゴル出身力士がいたが、聖白鵬は旧宮城野部屋からの"預かり"という判断がされていたかたちでした。聖白鵬が所属する状態のまま旭富士がデビューしたので、"宮城野部屋の再興は既定路線"という話が出ていた。ところが、今回は聖白鵬まで『寿之富士』に改名してしまったので、むしろ旧宮城野部屋の再興はなくなり、"預かり"の扱いは2人目の外国出身力士を入門させるための抜け道に使われたのではないかという話も出ている」

炎鵬による再興の行方は

今回の改名によって伊勢ヶ濱部屋の31人の力士のうち、四股名に「富士」がつかないのは炎鵬と御室岳の2人だけとなった。前出・相撲担当記者が言う。

「御室岳は朝日山部屋が閉鎖されたことで転籍となった力士で、父親は元十両の萩山。序二段在位106場所の38歳で、改名しないのも納得できるが、もうひとりの炎鵬は白鵬への忠誠心から改名しなかったのではないかと見られている」

宮城野部屋再興にあたっての後継者は幕下の炎鵬だと見られてきた。年寄名跡襲名の基準となる関取通算30場所以上に1場所足りないが、初場所は東幕下11枚目と再十両が狙える位置で土俵に上がる。前出・相撲ジャーナリストが言う。

「条件を満たせば先代の伊勢ヶ濱親方（元横綱・旭富士）が名乗っている『宮城野』を襲名し、部屋を再興させることになると見られてきた。部屋継承は理事会の承認が必要になるなどハードルは決して低くないが、そのうえに今回の旧宮城野部屋力士の改名によって、再興が叶ったとしても弟子がゼロの状態でのスタートになるのではないかと見られている」

弟子たちの四股名から白鵬氏の名残が消えたなか、宮城野部屋が再興されるのか、今後の展開が注目される。