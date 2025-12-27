ROSIER by Her lip toの新作で輝くデコルテを手に入れて♡

ROSIER by Her lip toから新作ランジェリー「Stella Lace Bra Set」が登場。2025年11月29日(土)から先行発売が始まり、12月5日(金)には公式オンラインストアでも販売がスタートします。今回の新作は、星屑のようなスパンコールが輝くモダンなローズ柄のレースとシアーチュールを組み合わせた、まさに特別な瞬間にふさわしいランジェリーになっています。

星屑の輝きで魅せる！「Stella Lace Bra Set」

ROSIER by Her lip toの「Stella Lace Bra Set」は、静寂な夜空に瞬く星々からインスパイアされたデザイン。

極小のスパンコールを贅沢に編み込んだモダンなローズ柄のレースは、光を受けるたびに肌を美しく照らします。

ストラップとアンダー部分にはシアーチュールが施され、胸元には小さなスカラップが繊細な曲線を描き、女性らしさを引き立てます。

このランジェリーを身にまとえば、まるで星のような輝きを感じられるでしょう。

ニューエラ×午コレクション2026♡干支モチーフが映える限定59FIFTY®

特別感を演出する2つのカラー展開

「Stella Lace Bra Set」は、特別な瞬間を彩る2色のカラー展開があります。深紅の「stella rouge」は、まるで大人の魅力を引き出すような華やかさを持ち、漆黒の「stella noir」は静かな煌めきが魅力。

どちらの色も、レースとチュールの配色にこだわりが詰まっており、上品でエレガントな印象を与えます。自分の気分やシチュエーションに合わせて選べる、どちらも捨てがたい魅力を持つカラーです。

ROSIERのこだわりが詰まった「Stella Lace Bra Set」の特徴

「Stella Lace Bra Set」は、ROSIERならではのこだわりが光るランジェリーです。セットのショーツは、バックコンシャスなフルレースデザインで、前後ともに軽やかなVラインが特徴。

ウエストやバックスタイルも美しく見せるシルエットに仕上げています。

さらに、ストラップとアンダーにあしらわれたシアーチュールと小さなスカラップが、フェミニンでセクシーなアクセントをプラス。

まるでジュエリーを纏うかのように、素肌に華やかさを与えてくれるランジェリーです。

自分をもっと魅力的に！「Stella Lace Bra Set」で特別感をプラス



ROSIER by Her lip toの「Stella Lace Bra Set」は、星のような輝きが女性らしさを引き立て、特別な瞬間を演出します。

深紅と漆黒、どちらのカラーもそれぞれの魅力を引き出し、日常に煌めきをプラスしてくれる一着。

2025年11月29日(土)から先行販売、12月5日(金)には公式オンラインストアで購入可能。ぜひ、自分をもっと魅力的に感じるために、手に入れましょう♡