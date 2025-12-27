ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急線 金沢八景‐堀ノ内間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 京急線 金沢八景‐堀ノ内間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 京急線 金沢八景‐堀ノ内間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 2025年12月27日 11時18分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 京浜急行によりますと、横須賀中央駅で起きた人身事故のため、京急本線は金沢八景と堀ノ内の間の上下線で、運転を見合わせています。運転再開は午後0時40分ごろになる見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, 工場, 神事, 海, イベント, リハビリ, 埼玉, 静岡, 仏壇, 思いやり