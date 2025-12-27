NHKは27日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）で福山雅治（56）とB'zの稲葉浩志（61）の特別企画を行うと発表。コラボ曲「木星feat.稲葉浩志」をテレビ初披露する。稲葉は前回大きな話題を呼んだ初出場に続く2年連続紅白出場となり「昨年とはまた違う形で」と喜びを明かした。

福山と稲葉が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」。それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう二人による夢の共演。作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、映画の主題歌としても注目を集めている。

稲葉は「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です」とコメント。「昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします」と呼びかけた。

コラボする福山は「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか」と共演に感激。「音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で『最強のラブソング』を表現できたらと思います。ご期待ください」と力を込めた。

B’zは昨年の「第75回NHK紅白歌合戦」で紅白初出場。24年度後期連続テレビ小説「おむすび」の主題歌「イルミネーション」を披露した。当初は同曲だけを披露する予定だったが、会場外の特設ステージから会場のNHKホールに移動し、平成を彩った大ヒット曲「LOVE PHANTOM」「ultra soul」を歌唱。圧巻の“サプライズ”演出が大きな話題を呼んだ。