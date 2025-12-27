「バッサリ」井上咲楽、“雰囲気ガラリ”なニューヘア披露「かわいすぎます」「お母さんに似てきましたね」
タレントの井上咲楽（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛切りました！バッサリ」と報告し、新ヘアを披露した。
【写真】「バッサリ」“雰囲気ガラリ”なニューヘアを披露した井上咲楽
井上は「最近の日常！」とつづり、近況を写真でシェア。“ばっさり”カットした黒髪ボブヘアを披露し、「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました。嬉しい〜 髪切ったあとに30キロ走したときも想定より1キロあたり10から20秒速く走れました！笑 髪切ったからですかね」とユーモアたっぷりにつづった。
そのほか、「最近は蟹しゃぶしゃぶしました。ふるさと納税で蟹かったからしゃぶしゃぶ作ってほしいと言われ、蟹は扱ったことないしシンクがいっぱいになりそうだし、食べたいけどちょっとやだなーと思いながら作ってみたら、意外と簡単にできて美味しくて、いい思い出になりました」と温かな日常を紹介した。
この投稿には、「newヘアーかわいすぎます」「良い感じ 似合ってます！」「短いの似合うの羨ましい」「お母さんに似てきましたね」「お料理もいつもすっごく美味しそう〜さすが咲楽さん」などの声が寄せられている。
