お笑いトリオ・3時のヒロインの、かなでさんが「第66回2025年報道写真展」オープニングセレモニーに出席しました。



【写真を見る】【 3時のヒロイン・かなで 】千田川親方は“本当の兄弟”よりも「一番似てます！」 「一緒にちゃんこ鍋を食べたい」とお誘い





かなでさんは、元幕内徳勝龍の千田川親方に“顔がソックリ”だと話題になり、今年2月、千田川親方の断髪式で対面。その時に並んだ写真『兄さん、ですよね』『妹、でしたっけ...』（報知新聞・宮崎亮太 撮影）が、東京写真記者協会の文化芸能部門賞を受賞しました。









堂々と展示される写真を、改めて見たかなでさんは開口一番に、“似てる〜！”と写真にクギヅケで、“何回見ても飽きない”と、嬉しそう。“この写真を見た先輩の芸人さんから、「お兄さん、力士だったんだね」って言われて”と、瓜二つな奇跡の一枚への反響を語りました。









ソックリだと話題になったキッカケは、家族からの指摘だと明かしたかなでさん。“「すごく似てる力士さんがいる」って、家族ラインに写真が送られてきた。4人兄弟なんですけど、（千田川親方と）一番似てます！”と笑わせ、“本当に血つながってないですよね？”と、千田川親方の写真を凝視していました。









現在は、千田川親方とSNSを相互フォローし合う関係だそうで、“一緒に美味しいごはん食べたいですね！意外と「ちゃんこ鍋」を食べたことがないので、美味しいちゃんこ鍋を教えてほしい”と、“兄”を食事に誘いました。

【担当：芸能情報ステーション】