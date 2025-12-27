近年の物価上昇を受けて、車を買い替える際に中古車を選択肢に入れる人が増えています。しかし、SNSなどでよく出てくる広告につられて安易に購入すると、思わぬ悲劇に見舞われることも……予算250万円でファミリーカーを探していた39歳の平山さん（仮名）の事例をもとに、中古車購入時の注意点についてみていきましょう。

残クレはいやだ…予算250万円で“理想の車”を探す男性

会社員の平山恭太さん（仮名・39歳）は、3歳年下の妻・愛さん（仮名・36歳）と2人の子どもと暮らす4人家族です。

年収は600万円で、貯金は200万円ほど。子どもが成長し、いま乗っている車が手狭になってきたため、予算250万円でファミリーカーを探すことにしました。

まずは最近街でよく見かける「アルファード」を検索。すると、新車価格は安くても500万円を超えています。

「こんなの乗れるわけがない。こんな高級車を、なんでみんな買えるんだ……？」

調べるうちに、おそらく周囲は「残価設定ローン（残クレ）」という仕組みで購入していることがわかりました。しかし、調べれば調べるほど、残クレのデメリットが目につきます。

平山さんが特に気になったのは下記の2点です。

・走行距離制限や傷の基準が厳しく、追加費用が発生しやすい

・総支払額が通常ローンより高くなるケースがある

「残クレは自分には合わないな……」

平山さんはそっとスマホを閉じ、“残クレアルファード”の仲間入りを諦めました。

SNS広告で目にした「350万円のベンツ・Gクラス」

ただ、連日車のことを調べていた平山さんのスマホには、あらゆる場面で車関連の広告が出てくるように。意識せずとも新車や中古車の情報が目に飛び込んできます。

そんなある日のこと。「ベンツ・Gクラス」「支払総額350万円」という文字に、平山さんは思わず目を奪われました。

「えっ、350万円!?……ベンツって、芸能人や社長が乗るあの車だろ？」

リンク先に飛ぶと、年式は約20年前の個体でしたが、見た目は最新モデルと並んでも見劣りしない、古さを感じさせない風格です。

予算は100万円オーバーだが…妻に相談した結果

予算250万円に対し350万円は明らかな予算オーバーです。

ただ、ここを逃すとベンツなんて一生乗る機会がないのではないか……そう考えた平山さんは、思い切って妻に相談。すると、「プラス100万円でこんなにかっこいいクルマが買えるの!? いいじゃない！」と、妻もまさかの大喜び。

返済期間は5年、毎月の返済額は約6万3,000円と、生活費への負担が気になるところですが、家族の反応に背中を押され、その場で購入を決断しました。

――そして迎えた納車日。憧れのGクラスを前に、気分はまるで成功者です。しかし、この瞬間が平山さんの幸せのピークでした。

納車1ヵ月後に起きた悲劇

納車から約1ヵ月後のある日、信号待ちで突然ギアが入らなくなったのです。

「えっ!? うそだろ……？」

結果はミッション異常。修理には少なくとも100万円以上かかるとのことでした。

その事実に、妻は驚きを隠せません。

「まだ納車1ヵ月だよ!? それで100万円って……貯金もないし、このままじゃ家計回んないよ。どうするの!?」

中古外車の洗礼に頭を抱える平山さん。

「外車なんて買うんじゃなかった……」

修理して乗り続けるか、手放して安価な車に買い換えるか――。どちらを選んでも負担は大きく、苦しい選択を迫られていました。

「安くなった高級外車」の落とし穴

近年は車両価格の高騰を受け、新車ではなく中古車を選択肢に入れる人が増えています。

中古車ポータルサイトを見てみると、ベンツやBMW、アウディといった高級外車が「こんな値段で買えるの？」と感じる価格で売り出されていることも少なくありません。

そのため、今回紹介した平山さんのように「憧れの高級車が手の届く価格で買えるなら」と、少々無理をしてでも思わず飛びついてしまう人もいるようです。

しかし、こうした「安く見える高級外車」には注意すべき落とし穴が存在します。

中古外車に潜む「維持費」のワナ

たとえば、外車の場合は部品を海外から取り寄せる必要があります。そのため、国産車と同じ箇所が故障した場合であっても、修理費が想定以上に高額になりやすいです。なお、正規ディーラーでは、部品代に加えて工賃も高くなる傾向があります。

また保険料についても、外車の場合は保険金支払いのリスクを評価する「型式別料率クラス」が高い傾向にあるため、国産車よりも割高となっています。

こうした維持費を十分に想定しないまま購入した結果、「思った以上にお金がかかる」「家計が維持できない」と感じ、短期間で手放す人が少なくないのです。

車は購入時の価格だけで判断するのではなく、燃料費・保険料・車検・修理費といったランニングコストまで含めて検討しましょう。とくに中古外車を検討する場合は、維持費を含めても家計に無理がないか、事前に試算を行うことが大切です。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP