サウナ施設での迷惑行為がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】なぜサウナストーンの上に塩を…

「女性塩サウナですが大量の塩を再び置かれてしまい撤去作業のため本日は使用中止にさせていただきます。

ストーブを壊す原因になります。

壊れた場合修理には数十万円かかります。

塩を置く現場を確認した場合は厳重な対応をさせて頂きます。

絶対にやめてください！」



と注意喚起したのは茨城県水戸市で営業するSPA&ごはん ゆるうむのXアカウント（@yuluumu）。



塩サウナというのは室内に置かれた塩を体に塗り込むことで、発汗や美肌効果を高めようというサウナ。しかし何を勘違いしたのかいたずらなのか、塩をサウナストーンの上に置いてしまう不届きものが現れてしまったというのだ。サウナを故障させてしまいかねないこの行為により、ゆるうむの女性用塩サウナは一時休止に追い込まれてしまったそう。



ゆるうむ支配人の小河原利之さんに聞いた。



ーー同様の事例は以前にも？



小河原：掲示物を入口やサウナ室に掲示しているのですが、何回か同様の事がありました。夏頃にも女性塩サウナで同様の事が起き、ストーブのエレメントが壊れ50万円かけて入れ直したばかりでした。



ーー投稿に大きな反響がありました。



小河原：反響が大きくびっくりしております。先日の赤坂の件もありサウナに注目が集まっているのかと感じました。今後とも安心してサウナを楽しんでいただけるように安全面に最大限考慮して参ります。



◇ ◇



今回の投稿に対しSNSユーザー達からは



「サウナストーンに塩をかけるという発想がなかったな 身体にすり込む以外ないと思うんだけど石にかけちゃう人いるんだね ちょっとびっくり」

「塩サウナの意味を知らない人が多すぎるのが衝撃。体に塩を塗るのは常識じゃなかったんだ...」



など数々の驚きの声が。しかし一方で



「塩サウナって初めて聞いたけど、サウナの中に塩が置いてあるの？ 石にかけないで何に使う塩なの？」



といった声も寄せられていた。もし塩サウナの利用方法を知らなかったという方は、ぜひこの記事の内容を心に留めていただきたい。



今回は悲しいニュースで話題になったゆるうむだが、実は高低差日本最大級のタワーサウナ、ハーブが香るハーブサウナ、高温のスチームハーブサウナ、塩サウナなど4種類のサウナ、3種類の水風呂を備えたサウナ特化型温浴施設として数々のランキングでも評価が高い施設。



年末年始キャンペーンとしてさっまざまなプレゼントの当たる「ゆるうむオリジナルガチャ」を実施しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



SPA&ごはん ゆるうむ 施設概要

所在地：茨城県水戸市小吹町2624-1



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）