À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤ÎÈøºê¡ÖÀµ»Ê¡×¤µ¤óç¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤ª¤é¤«¡×Ê¡²¬¤¬¹¥¤¡¢ÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ÌÌîµå°¦
¡¡23Æü¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï1965Ç¯¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·Åê¼ê¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î67Ç¯¤Ë¤ÏÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Î1´ü²¼¡¢¹âÃÎ¾¦½Ð¿È¤ÎÉÍÂ¼¹§¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï66Ç¯¤ËÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£65Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Î1´üÀ¸¤Ç¡¢À¾Å´¤Î¡Ö¥É¥é1¡×1¹æ¡£ÃæÀ¾ÂÀ2À¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤È¤Ï¹â¹»¤¬Æ±¤¸»Í¹ñ¡£²¿ÅÙ¤«Îý½¬»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£À¾Å´ÆþÃÄ¸å¤â¹ç½É½ê¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Îý½¬¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹äÂ®µåÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±´ü¤ÎÃÓ±ÊÀµÌÀ¤µ¤ó¤Ë1Ç¯ÌÜ¤Ï¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤ÏÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÍÂ¼¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê67Ç¯¡Ë7·î30Æü¡¢¾®ÁÒµå¾ì¤Ç¤ÎÅì±ÇÀï¤ÇÈøºê¤µ¤ó¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°ì½ï¤Ë¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä«µ¢¤ê¤·¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤ËÍë¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤µ¤ó¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡ØÅÄ¼Ë¤ÎÁÇÄ¾¤Ê·»¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£ÉÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸å¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë¹Ô¤¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤µ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ê¤µ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤æ¤¨¡¢Îý½¬¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÌîµå¤ÇÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Ï67Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢µåÃÄ¤ËÂàÃÄ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¶ÌÂ¤ÍÛÆó¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö2·³´ÆÆÄ¤Ë¡ØºÇ¶á¡¢Èøºê¤¬Îý½¬¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ò¸Æ¤ó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£À¾Å´²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¶ÌÂ¤¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÁêÃÌÌò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤Ï¡ØÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¡£¤Þ¤ÀÂÇ¼ÔÅ¾¸þ1Ç¯ÌÜ¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È½õ¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÆþ¤ì¤Æµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦àÅÁÀâá¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÌîµå¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìîµå¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸µÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿º¢¤Î°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ê¡²¬¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»ý»²¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡2001Ç¯¡¢¥×¥íÌîµåOB¤Ë¤è¤ë¶½¹Ô¡Ö¥×¥íÌîµå¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÊ¡²¬¥É¥ó¥¿¥¯¥º¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ22¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ÖOB¡ª¡×¤ÎÌî¼¡¤¬Èô¤ó¤À¡£¥É¥ó¥¿¥¯¥º¤Ë¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±µå³¦¤òµî¤Ã¤¿ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤â²ÃÆþ¡£Ê¡²¬¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ê¡²¬¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£Èøºê¤µ¤ó¤¬À¾Å´¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¹ÒÀ×¤ÈÊ¡²¬¤ÎÃÏ¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°ì»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤éÈøºê¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤¬¡¢¤³¤È¤µ¤éÈá¤·¤¯»×¤¨¤ë¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë