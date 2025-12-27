毎週夕方6時から放送中のスマイルスタジアム！



12月13日の放送では、ゲストにNGT48の西潟茉莉奈さん、水津菜月さん、高島柚愛さんが登場♪スタジオで特技を披露してくれました！



また、私高濱のコーナー「旅するいいね」では、妙高市で初の電車旅をしてきました♪



そのほか、日本酒にあうおつまみレシピを紹介する「ほろ酔いOneDish」もお届け！新三条名物！？三条背脂もつ煮が登場しました。

■NGT48を深堀り！10年前の秘蔵映像も

スタジオでは、久しぶりのスマスタ登場♪西潟さんの秘蔵映像をお届け！



西潟さんは「恥ずかしい！」と顔を赤らめていましたが、変わらないその可愛さにスタジオメンバーも驚きを隠せないようすでした！



水津さんは特技のイラスト、サッカーが得意な高島さんは生放送でリフティングに挑戦してくださいました♪



バラエティ豊かなNGTの皆さんの堂々とした特技披露に、スタジオも大盛り上がりでしたね！

■旅するいいね♪妙高市を巡る電車旅！

私高濱の新コーナー「旅するいいね」第二弾は、自転車！ではなく妙高はねうまラインに乗って妙高市を巡ってきました♪



完全アポなしで巡るこの旅。



通りかかったお店に飾られた「パンダの顔出しパネル」に惹かれてパン屋さんに入店！

快く引き受けてくださいました！ありがとうございます。



■アポなしならではの思わぬアクシデント！？

カメラの準備をしている間、店主から「実はNST News タッチで毎週火曜に放送している新潟の頑張る人を取材する「にいがた夢つうしん」で取材を受ける予定なんです」とひとこと。偶然時期も店も重なったことに驚きました…



結果、スマスタいいね旅では、笹団子がびっしりと詰まったもちもちの笹だんごパンを紹介し、その3日後にお届けしたNews タッチでは、上越名物「サンドパン」を紹介し、お店の二大名物をNSTでよくばりに紹介させいただきました♪



ディレクターは「本当にアポなしなんだね・・・」と驚いていました（笑）。本当にアポなしです！（笑）。

■新潟名物列車に遭遇♪

旅で見つけた「いいね」な写真をインスタグラムに投稿し、いただいたいいね数×10円がコーナー予算となるこのコーナー。



初の電車旅では、途中で雪月花に遭遇するちょっとしたラッキーな出来事もありました♪肝心のインスタ用の写真を撮るのを忘れて見とれてしまいました・・・反省（笑）。



今回の放送中にも100を超えるフォロワーさんが増え、いいね数も、まだ秘密ですが、想像を超えるいいねをいただき、感謝の気持ちでいっぱいです！

スマスタ公式インスタアカウント「スマイルスタジアムＮＳＴ」@nst_smilestadium.officialで投稿中です！みなさん是非フォローしてください♪

■新燕三条名物！？あっさり？こってり？？背脂もつ煮

日本酒に合うおつまみやレシピをプロの料理人から教わる「ほろ酔いOneDish」。



今回紹介したのは、もつ煮ですが、よくある「味噌風味」のものではなく、「燕三条の背脂ラーメン風」！



たっぷりの岩のりが乗っていて新潟を感じる一品でした。



月1回お送りしている「ほろ酔いOneDish」ですが、こちらの撮影では、食リポ用、物撮り用、とで合わせて日本酒が4杯ほど発生します。



スタッフさんは運転や仕事があるということで、いつも出演者の私がすべて飲んで帰るため、帰りの車は正真正銘のほろ酔いで乗っています。



お酒好きの私にとって、至福のお仕事です（笑）。



ほろ酔いOneDishの様子は、NSTのYouTubeチャンネル「だいすき！にいがた！チャンネル」で見ることができます！ぜひご覧ください♪