お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が２６日深夜放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２５答え合わせ大反省会」に出演。４年交際していた蛙亭・イワクラとの破局について言及した。

今年３月に放送された「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２５」で順位を予想した芸人達が、答え合わせと反省会を行った。

ＤｅＮＡファンの伊藤は、ＤｅＮＡが優勝を逃した最大の原因についてバウアーの不振を挙げたが、２年目となったドラフト１位・度会の伸び悩みもその一因とした。「度会くんがね、思ってるより、“ミスターベイスターズ”に近づいてないな」と指摘すると、「プレーとかそんなことの前に、“彼女がいる”ってね、インスタで発表しているじゃないですか。そんなことしてる場合じゃないんだよ。度会君、彼女なんか世の中に公表していいことなんて一つもないからね！」と画面の向こうの度会へ呼びかけた。共演者から「お前、自分じゃないか！」とツッコまれながらも、伊藤は「後々めちゃくちゃ面倒臭くなるから、マジで。やりにくくなるから」と自らの体験をもとに話した。

ＭＣの出川哲朗から「リアルに何で別れたの？」とド直球を投げられると、「９８％、俺が悪かったから、別れたんですけど。残りの２％はイワクラが風呂に入らないから！」と投げやりに話して、スタジオを笑わせていた。

伊藤は１１月に出演した番組で、４年交際したイワクラと９月に破局したことを明かしていた。