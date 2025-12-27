元TOKIOの山口達也さん（53）が26日、Xを更新。仕事納めを報告し、笑顔の最新ショットを披露した。

【映像】山口達也さんの講演会の様子＆トレーニング動画

山口さんは、2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明かしていた。また2024年11月には、一般女性と結婚したことを報告していた。

Xでは、「依存症全般」に対する講演活動の様子のほか、木や竹が生い茂る場所でチェーンソーを持つ姿やジムで激しいトレーニングに励む動画など、日常についても発信してきた。

山口達也さん、笑顔の最新ショットを公開

2025年12月26日の投稿では、仕事納めしたことを報告。笑顔の最新ショットとともに、感謝をつづっている。

「2025年、ご依頼くださいましたクライアントの皆様、チャンスをいただき、心より感謝申し上げますとともに、弊社協力会社の皆様、来年も引き続き宜しくお願いします！そしてフォロワーの皆様、今年もたくさんの心温まるコメントに勇気と元気をいただきました。本当にありがとうございます。あらためて、山口達也は常に皆様に“生かされている”と感じる1年でした。感謝しかありません。体は1つ、時間は有限。その中で限りを尽くしてゆきます！私も誰かの支えとなれますよう、先を見過ぎず、日々心穏やかにきょう1日を積み重ねて参ります」（山口達也さん）

山口さんの投稿にファンからは、「ホントに表情が変わりましたね。穏やかで明るい、優しい笑顔」「グループおった時よりイケメンになって、いい歳のとり方してますな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）