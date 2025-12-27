米倉涼子、報道受け声明発表「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の米倉涼子が26日、公式サイトを通じて声明を発表。週刊誌での報道を受け「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と明かした。
【写真】米倉涼子、デコルテ大胆披露
公式サイトでは、「関係者及びファンの皆様」と題したお知らせが公開され、「日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、 週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と報道について謝罪した。
「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と認め、「それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」と説明。「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と現状を伝え、「様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております」と伝えた。
最後には「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます」と明かし「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
米倉を巡っては、10月に「文春オンライン」が、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（通称：マトリ）が麻薬取締法違反容疑で本格捜査を進める方針であると報じていた。（modelpress編集部）
関係者及びファンの皆様
日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。
これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、 週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。
それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。
今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております。
様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております。
私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
