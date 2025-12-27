奥野壮、周囲からの写真集の反応明かす “ください”の声に「買ってくださいとお伝えしました」【Journey:)】
【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の奥野壮が27日、都内で開催された3冊目の写真集「Journey:)」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席。周囲からの反応を明かした。
【写真】人気BL俳優、キス寸前
写真集の周囲からの反応を聞かれた奥野は、「ないです（笑）」と言いつつ、「でも『ください』っていうのは両親から言われたんですけど、『買ってください』ってお伝えしました（笑）」と両親とのやり取りを明かした。
本作は「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影。街の中、自然の中、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。また、自身でもカメラを構え撮影した現地のさまざまな景色や旅先で出会った人たちなど、貴重な旅の様子も多数掲載。ページをめくるごとに、読者自身も彼と旅の仲間になったような気持ちに包まれる作品となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥野壮、写真集「Journey:)」
