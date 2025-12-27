木下優樹菜、娘2人とのクリスマスディナー公開「見てるだけでほっこり」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】元タレントの木下優樹菜が12月26日、自身のInstagramを更新。クリスマスディナーを楽しむ様子を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「美人親子」娘2人とクリスマス満喫
木下は「Christmas dinner」と記し、クリスマスケーキを前にした娘2人と笑顔で写った3ショットを投稿。「娘2人の食べっぷりが嬉しい動画」とサンタクロースのコスチュームやトナカイのカチューシャを着用した娘たちがチキンを美味しそうに食べる動画を披露した。また公開された写真には、薬指に指輪をつけた恋人と思われる男性がディナーを満喫する姿も収められていた。
この投稿に、ファンからは「楽しそうなクリスマス」「美人親子」「チキン美味しそうに食べるね」「見てるだけでほっこり」「素敵なディナー」「お店みたい」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
