水着グラビアが話題となっている、元NHK沖縄のキャスターで、現在はラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華さん（43）。広島県呉市の出身で、大学まで地元・広島で過ごした。もともと、内気な性格だったというが、なぜアナウンサーを目指すようになったのか。（全4回の第2回）

広島県呉市で生まれました。田舎育ちで、小さい頃は外で楽しく遊ぶ活発な子どもでした。中学では、陸上部に入りました。小学生の頃から足が速かったんです。田舎の一クラスしかない学校で、女子の中では一番でした。種目は100メートルと200メートルの短距離をやっていました。

高校では、山岳部に入りました。自然が好きだったので、「みんなで山登りしたら楽しそうだね」というノリで決めました。このころは、姿勢も悪くて内気で、目立たずにいようとしていました。

中学、高校時代は、部活を一生懸命やったりとか、特に何かを夢中で追いかけたりするようなタイプではありませんでしたね。

高校卒業後は、広島工業大学に進学しました。電子光システム工学科という理系の学科です。勉強は得意ではありませんでしたが、答えが出るものが好きで、理数系の科目が得意だったので受験した感じです。得意な分野を学んでいけば、そのうちやりたいことが見つかるだろう、という思いでした。

サークルは「グリークラブ」に入って、アカペラをやっていました。当時、「ハモネプ」（フジテレビ系バラエティ番組「ハモネプリーグ」）がはやっていたんです。みんなで部室に集まって歌っていました。やっぱり、表現することが好きだったんでしょうね。

理系だったので、100人のクラスで女子は3人しかいませんでした。サークルには女子が2人だけ。モテ期があるとしたら、その当時でしょうね。注目されている実感はありました（笑）。女子というだけで、教授もすぐに名前を覚えてくれました。

アナウンサーを目指すきっかけになったのは、大学時代にしていたイベントコンパニオンのアルバイトでした。ティッシュや試供品を配ったりしたんですが、イベント会場には必ず司会者の方がいました。その司会の方が、とにかくキラキラと輝いているように見えたんです。

ある時、アルバイトの帰りにその司会者の方と一緒になって、「憧れています」と伝えたら、「竹中さんも、姿勢を良くして笑顔を作れば、もっと輝けるよ」と言われて、すごくうれしかったんです。

その人から「技術とか勉強したら自信がつくから、アナウンス教室に通ってみたら？」とも言われて、実際に広島市内のアナウンス教室に通い始めました。原稿を読むのが楽しかったことに加えて、まわりに本気でアナウンサーを目指している人たちがたくさん集まっていて、「夢は自分で選べるんだ」「アナウンサーを目指す人がこんなにいるんだ」という驚きがありましたね。

そのころから、「読むのが好き」だし、「私もアナウンサーになりたい」という思いが強くなっていきました。テレビの世界の人がすごく、自信を持っているようにも見えたんです。だから、私もアナウンサーになったら、自信を持ったキラキラした人になれるかもしれないと思いました。

それで、アナウンサーを目指して、就職活動を始めましたが、なかなか上手くいきませんでした。全国の放送局80社ちかくを受けました。でも、地方の理系大学では、エントリーシートすら通らないんです。関東の有名大学の学生がたくさん受ける中で、スタート地点から厳しかったですね。ほとんど面接にも進めませんでした。

結局、大学4年の時は内定が一つももらえず、就職留年をしました。

留年中は、エントリーシートの書き方や面接の対策をやり直しました。面接対策では、何を聞かれてもスラスラと答えられるようになるまでやりましたね。その甲斐あって、2度目の就職活動では徐々に最終面接に進めるようになり、最終的には青森朝日放送一社だけ内定をいただくことができました。

実は当時、青森朝日放送は新卒を募集していなかったんです。それでも、「新卒は募集していないと思いますが、やる気はあります！」と書類を送ったところ、特例で採用してくれました。執念のような熱意が受け入れられたのかなと思います。

竹中知華（たけなか・ともか）

1982年、広島県呉市出身。青森朝日放送などを経て、2008年からNHK沖縄の契約キャスター。15年にフリーに。17年、ラジオ沖縄に入社。現在、「華華天国」でパーソナリティを務める。

