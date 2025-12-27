日に日に寒さが厳しくなる今日この頃、週末はどこかの名湯を訪れるのも悪くない。温泉街に漂う独特の風情もまた、日常に疲れた心をそっと癒やしてくれるだろう。そんな特別な風情を自宅で堪能できるのが、日本映画の名作たちだ。センシティブな感情を見事に表現した主演女優たちを軸に、映画解説者の稲森浩介氏がおすすめの作品を紹介する。

吉永小百合、儚げな美しさ

〇「夢千代日記」（1985年）

映画「夢千代日記」は、第3シリーズまで放送され大きな反響を呼んだ、NHKドラマ（1981年〜84年）の完結編として制作された。

山陰の温泉町で置屋を営む胎内被爆者の夢千代（吉永小百合）は、余命半年と宣告される。ある日、女性の投身自殺を目撃したことで、父親殺しの容疑で逃亡中の宗方（北大路欣也）を知る。やがて2人の間に愛が芽生えるが病状は悪化し、芸者たちに見守られながら静かに息を引き取る。

吉永はこの時40歳。儚げな美しさが際立ち、慈母のような優しさを感じられる。菊奴（樹木希林）が、泣きながら夢千代を語るのが印象的だ。「あの人のことは誰もが好きになる。だけど命が乏しい人だでねえ」「一日ごとに体が透き通るようなって」と。夢千代が自身の遺影を部屋で撮影するシーンは涙を誘う。

物語の舞台は山陰の冬景色が印象的な温泉町で、撮影は兵庫県の湯村温泉で行われた。温泉街の中心には「夢千代像」が建つ。「夢千代館」では、吉永の着用した着物なども展示されている。

樹木希林が吉永を認めた理由

監督の浦山桐郎は、吉永が主演した「キューポラのある街」（1962年）がデビュー作だった。今作が遺作となった浦山とのことを、吉永は樹木との対談で話している。

夢千代の最期に「ピカ（原爆）が怖い」ではなく、「ピカが憎い」と言ってくれと浦山はいう。しかし吉永は、夢千代は「憎い」とは言えませんと譲らなかった。樹木は「そのたった一つの台詞を譲らなかったのを見て、私は小百合さんのことを認めましたよ。撮影はストップして現場は混乱しましたけど」と語る。吉永は「間違っていないと思っていましたけど、監督を苦しめてしまった」と（吉永小百合『夢の続き』集英社文庫）。

吉永は、今作で夢千代が死を迎えることを希望したという。二度と演じることができない役を、万感の思いを込めて演じきったのだろう。

銀山温泉、映画史に残る幕切れ

〇「乱れる」（1964年）

山形県の銀山温泉は、NHK連続テレビ小説「おしん」（1983年〜84年）で一躍有名になった。特に雪景色は幻想的で、宿は予約が取れないほどの人気だという。その「おしん」より20年ほど前にこの地で作られた作品がある。その幕切れは、映画史に残るとも言われている。

昭和30年代後半の静岡県・清水市。戦争で夫を亡くした礼子（高峰秀子）は、嫁ぎ先の酒屋を18年にわたり切り盛りしてきたが、夫の家族からは疎んじられている。だが、義弟の幸司（加山雄三）は礼子に密かな想いを寄せていた。世間体を重んじその想いに応えられない礼子は、身を引く決意をして実家の山形へ帰る列車に乗る。しかし、幸司はその列車に乗り込み同行する。

この頃加山雄三は、映画「若大将シリーズ」が大ヒットしている時期だった。明るいスポーツマンの若大将と違い、定職につかずに酒を飲んだくれる青年を演じていて、そのギャップが面白い。

2人は途中下車し、銀山温泉に宿泊する。宿での一夜、礼子は心を許しかけるが最後まで踏み切れない。礼子への想いを諦めた幸治は宿を出ていく。翌朝礼子は、窓から思いもかけない光景を見て宿を飛び出した。やがて映画は、礼子の顔のアップで幕を閉じる。この時の悲しみと後悔が入り混じる高峰の表情は、本当に美しい。どうしようもできなかった無念さが、切々と胸に迫るラストだ。

2人が泊まる宿は「旅館 永澤平八」という。大正14年築の木造三階の建物は、撮影時とほぼ変わらない風情で今もある。銀山温泉は60年前の面影を残す稀有な場所なのだ。これから訪れる方は、ぜひこの映画を観てから行くことをお勧めする。

18歳の牧瀬里穂

〇「つぐみ」（1990年）

吉本ばななのミリオンセラー『TUGUMI』を、市川準監督が映画化した。生まれつき体が弱く、わがままな性格ながらも魅力的な少女つぐみと、彼女を取り巻く人々とのひと夏の出来事が描かれている。

まりあ（中嶋朋子）は、いとこのつぐみ（牧瀬里穂）と姉妹のように育った。まりあが帰省した夏、2人は恭一（真田広之）という青年と出会う。つぐみと恭一は惹かれ合うが、不良少年たちが恭一に暴行を加え、つぐみの愛犬を殺してしまう。復讐を誓ったつぐみは大きな落とし穴を掘るが、その無理がたたり倒れてしまう。

牧瀬は前年のJR東海のCM、「クリスマス・エクスプレス」で大きく注目された。山下達郎の曲、「クリスマス・イブ」とともに覚えている人も多いだろう。プロデューサーの奥山和由はこのCMを見て「なんとも言えないチャーミングな表情をする子だなと思ってね。で、とにかく牧瀬さんと仕事したい」と起用した理由を語っている（春日太一『黙示録 プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』文藝春秋）。

牧瀬が過ごした「かけがえのない時間」

撮影は西伊豆の温泉地・松崎町で行われた。なまこ壁や、「伊豆の長八美術館」などが有名で、今でも昭和の情景が残る場所だ。今年の7月、牧瀬が35年ぶりにこの地を訪ねる番組が放送された（「牧瀬里穂 あの時の記憶をたどって」衛星劇場）。

つぐみの家は、当時実際に営業していた「梶虎旅館」で撮影された。しかしそこを訪ねると更地となっていて、牧瀬のがっかりした様子が映されている。牧瀬は当時18歳だった頃を振り返って「かけがえのない時間だった」と。そして「これ以上の作品に出会えるのかなという気持ちもあって、私は『つぐみ』で引退してもよかったんじゃないかなと思っていた」と語っている。

松崎町はドラマ「世界の中心で、愛をさけぶ」（2004年）のロケ地としても有名だ。「聖地巡礼」で訪れるのも楽しいかもしれない。

温泉と踊子

〇「伊豆の踊子」（1974年）

川端康成の原作で、これまで6回映画化されている。田中絹代をはじめ、美空ひばり、吉永小百合などが踊子を演じているが、今回は山口百恵版を観てみよう。

20歳の旧制一高生である「私」（三浦友和）は、初めて伊豆への旅に出る。途中旅芸人の一座と出会い、可憐な踊子（山口百恵）に惹かれる。「私」は彼女らと下田まで旅をすることにした。

映画は、「私」が湯ヶ島の「湯本館」で踊子が玄関で踊るのを見るところから始まる。湯本館は川端が「伊豆の踊子」を執筆したことで有名だ。その後、芸人たちと共に湯ヶ野温泉まで行く。宿の風呂に入っていると、川向こうの共同浴場から踊子が手を振っている。原作にはこうある。

「仄暗い湯殿の奥から、突然裸の女が出てきたかと思うと（略）両手を一ぱいに伸ばして何か叫んでいる。（略）私は心に清水を感じ、ほうっと息を吐いてから、ことことと笑った。子供なんだ」（川端康成『伊豆の踊子』新潮文庫）

この宿「福田屋」は現在も踊子の宿として人気だ。だいぶ前になるが、踊子が入ったと言われる共同浴場を訪れたことがある。思ったより小さく感じたが、川向こうには確かに「福田家」があった。

友和・百恵、現実の恋愛の始まり

その後一行は、湯ヶ野を出て下田に入った。「私」は港で踊子に別れを告げ船に乗る。1人になると頬に涙が流れ落ちた。

山口と三浦は1974年の5月にグリコのCMで初めて会い、9月に本作で共演する。映画は大ヒットし、以降多くの作品でコンビを組む。そして1980年に結婚し、山口は芸能界を引退した。三浦の著書にはこうある。

「共演するようになって一、二年たった頃だろうか。私は仕事以外で見せる彼女の天真爛漫な無邪気さに次第にひかれていった。台本上での『愛している』は擬似恋愛を越えてしまっていた」（三浦友和『被写体』マガジンハウス）

本作は、2人の現実の恋愛の始まりを見せてくれていたのだ。

