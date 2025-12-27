なます作りに便利！手を汚さずに「塩もみ野菜」の水分をギュッと絞る簡単ワザ

お正月に用意したい料理の一つが、色鮮やかななますですよね。全国の地域ごとにさまざまな食材を取り入れて作りますが、手が汚れてしまって匂いがつくのが面倒なときも…。そこでおすすめなのが、手を汚さずに「塩もみ野菜」の水分をギュッと絞る簡単ワザ！ お正月だけでなく普段の料理にも便利ですよ〜。

ビニール袋でラクラク！ 3コマで工程をご紹介

誰でも簡単に挑戦できる方法をお届け！早速ご覧ください。





１.まず、大根やにんじんなど、野菜をビニール袋に入れます。塩もみをしていると…。





２.水分が出てくるので、端の部分を少しだけカットしましょう。あとはギュッと握ったり絞ったりしても破れにくいので、存分に水切りできるんです！





３.こんなふうにギリギリまで水分を切ることができました。





実際に試した人も感激

「簡単で完璧に水切り出来ました」「これは本当助かります」「破れないのが嬉しい」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





手が汚れない「なます」水切りワザをお試しあれ！

破れやすいキッチンペーパーでストレスを感じていた人も、これならラクラク。ぜひ試してみてくださいね。

画像提供：ピクスタ