¥í¥·¥¢¤¬¡Ö¥½¥æ¡¼¥º2.1a¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¡¾ÜºÙÈó¸øÉ½¤Î±§Ãèµ¡¤òµ°Æ»ÅêÆþ
¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä±§Ãè´ë¶ÈRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤ÎÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¥×¥ì¥»¥Ä¥¯±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¡ÖSoyuz 2.1a¡Ê¥½¥æ¡¼¥º2.1a¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±§Ãèµ¡¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Soyuz 2.1a¡ÊObzor-R No.1¡Ë¥í¥±¥Ã¥È¡§Soyuz 2.1aÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2025Ç¯12·î25Æü23»þ11Ê¬È¯¼Í¾ì¡§¥×¥ì¥»¥Ä¥¯±§Ãè´ðÃÏ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Obzor-R No.1¡Ê¢¨Ì¤³ÎÄê¾ðÊó¡Ë
ÂÇ¤Á¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ØLaunch Library 2¡ÊThe Space Devs¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ï¡ÖObzor-R No.1¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Obzor-R¤Ï¡¢X¥Ð¥ó¥É¤Î¹çÀ®³«¸ý¥ì¡¼¥À¡¼¡ÊSAR¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ëÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Ï¡ÖBRLK X-band SAR¡×¡¢ÃÏ¾åÊ¬²òÇ½¤Ï500m¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Roscosmos¤ÎÅöÆüÈ¯É½¤Ç¤Ï±ÒÀ±Ì¾¤ª¤è¤Ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
