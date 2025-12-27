タレントの峯岸みなみ（33）が26日放送のABEMA「秘密のママ園」（夜9・00）に出演。過去の男性のタイプを明かした。

夫からのモラハラをテーマにトークを展開。弁護士の林奈緒子氏はモラハラ夫の例として深夜に説教をする夫を挙げ、「“俺はお前に教えてやってるんだ”みたいな」と説明した。

これに対して、「ジャングルポケット」太田博久を夫に持つモデルの近藤千尋は「お前って言われたら終わるかも」とバッサリ。滝沢眞規子も「分かる。（モラ夫）の片りんありますよね」と同意した。

一方で、峯岸みなみは「逆に昔、お前って呼ばれるのキュンとするみたいに言っているタイプだった」と明かした。滝沢らは「危険！危険！」と峯岸に忠告。峯岸は「えじきになりやすいですよね。危ない、危ない」と話した。

林氏が「若い時はそういうのがかっこよかったりとか頼りがいがあると見えちゃったりとか、この人素敵に転換されちゃうことが多い。でも子供ができるとやっぱり対等な関係じゃないと上手くいかないんですよね」と指摘すると、峯岸は「頭冷やせば分かる簡単なことですよね」と冷静になった。