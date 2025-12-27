彼氏に浮気されて悩んでいるときに、やさしくしてくれる男性が現れると、いつの間にかその人に心が奪われてしまうもの。しかし、そんなタイミングよく現れるなんて、ドラマでもない限り起こり得ないと思いませんか？ 世の中には詐欺師のような最低な男性もいるようで……。今回は、相談に乗るフリをして近づいてきた彼氏の友人に騙された話をご紹介いたします。

お下がり男

「彼氏に浮気されて落ち込んでいたとき、ちょうど彼氏の友人に連絡をもらい、会うことになりました。彼とは前に一度会ったことがあって、そのときに連絡先を交換したんです。連絡をくれたのは別件だったのですが、このタイミングで会うことになったのもなにかの縁だと思い、彼氏に浮気されたことを相談しました。

彼はとても親身になって話を聞いてくれたのですが『やっぱりそうか……』となにかを匂わす反応。どういう意味なのか聞くと、彼氏は昔から女癖が悪く、浮気常習犯だということを教えてくれました。だから今回も浮気されて私が傷つくことを予想して、前もって連絡先を交換していたのだとか。

そんな彼のやさしさに支えてもらううちに、いつしか彼氏よりも大切な存在になってしまいました。彼氏とは別れて、彼氏の友人と男女の関係に……。しかし数回程度会ったら、彼とは連絡が取れなくなったんです。後から聞いた話によると、実は彼氏の友人は今までこうやって相談に乗るフリをして近づいて、手を出す最低な男だったようです。彼の素性を知る人たちの間では『お下がり男』と呼ばれていたとか……。彼のやっていることは、女を騙しているだけでなく、友人を裏切っていることにもなるのに……。

しかもバレないように別れたタイミングを狙い、なおかつ短期間で関係を終わらせるのも策士ですよね。彼氏も最低だけど、この友人のやっていることはもっと最低だな、と思いました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 善人ぶって近づいてくる人には、警戒したほうがよさそうですね。相談に乗ってもらう流れで男女の仲になるパターンはありがちなので、注意しましょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。