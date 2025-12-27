歌手松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。韓国の若者の間で自身の楽曲が流行していることについて感想を語った。

番組では、今年日本武道館で行われた松田のデビュー45周年記念公演を韓国の友人と一緒に訪れたというリスナーからのメールを紹介。「聖子ちゃんは今、韓国人の特に若い子たちに特にとても人気です。韓国ではアイドルグループ活動がほとんどだから、聖子ちゃんのようにかわいい衣装を着て歌を歌う、それもどの曲もすてきなので自然とハマってしまうと言っていました」などと読み上げられた。

松田は自身の韓国人気について「いやあ〜もう、ビックリです。韓国ってすてきな素晴らしいアーティストの皆さんたくさんいらっしゃるじゃないですか。そんな中で私の曲を聞いていただけているのはすごくうれしいです」と大喜び。「しかも日本語で聞いてくださってるんですよね。うれしいですね。ありがたいです」と感激した。

また「音楽って、国境をも越えるんですよね。それは素晴らしいなと思います。ユニバーサルだから。とてもありがたいですね」と語り、来年2月に控えた自身初の韓国公演を見据え「頑張らないと。楽しみですね」と意気込んでいた。