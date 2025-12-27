ラゾーナ川崎で大人気ブランドが最大70％オフ！ファッションもインテリアもグルメもお得な「LAZONA BARGAIN」は1月12日まで。
2025年12月26日から26年1月12日までの期間、ラゾーナ川崎プラザでは「LAZONA BARGAIN」を開催中。
ファッション、インテリア、グルメまで、最大70％オフになるお得な18日間です。
人気ブランド大集結！お得に買うなら今がチャンス
期間中は、「innocence」が最大70％オフ、「GLOBAL WORK」「coen」が最大60％オフ、「kate spade new york」「NATURAL BEAUTY BASIC」「Mila Owen」が最大50％オフ、「ABC-MART Grand Stage」が最大45％オフ、「PLAZA」（一部商品のみ）が最大30％オフなど、これらを含む90店舗以上の人気ブランドでお得に買い物を楽しめます。
さらに、3F「マザー牧場」は「ぱふぇそふとショコラミルク」が100円オフ、1F「RF1」は「たっぷり海の幸の美味サラダ」が10％オフなど、飲食店では対象メニューがスペシャルプライスに。
なお、各店舗の商品は数に限りがあります。
その他のサービスや特典との併用ができない場合があるのでご注意を。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）