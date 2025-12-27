【「近代麻雀」2026年2月号】 12月27日 発売 価格：980円

【拡大画像へ】

竹書房は、「近代麻雀」2026年2月号を12月27日に発売する。価格は980円。

表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、Mリーグの“女神”こと高宮まりさん。巻中カラーには、総勢126名のグラビアアイドルが大集結した日本最大級の水着祭「近代麻雀常夏祭inサマーランド」が掲載されている。

また巻頭企画として、前人未到の三連覇が達成された麻雀最強戦2025の模様を掲載。付録小冊子は今まで積み上げられた膨大なデータからMリーグの神秘に迫った「Mリーグおもしろデータブック」、DVDは「麻雀最強戦2025～Mリーガー最強決戦～」の3半荘を収録したものとなっている。

マンガのラインナップは「老境博徒伝SOGA」、「むこうぶち」、「ピークアウト」などのほか、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」に不屈の男・HIRO柴田が登場。Mリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも掲載されている。

巻頭グラビア・高宮まりさん

巻中カラー「近代麻雀常夏祭inサマーランド」佐藤栞さん

巻中カラー「近代麻雀常夏祭inサマーランド」松本いちかさん

巻中カラー「近代麻雀常夏祭inサマーランド」瀬戸環奈さん

巻中カラー「近代麻雀常夏祭inサマーランド」石川澪さん

巻頭カラー企画「麻雀最強戦2025速報」

小冊子［Mリーグおもしろデータブック］

「追憶のM～HIRO柴田編～」

【「老境博徒伝SOGA」】【「ピークアウト」】【「追憶のM～HIRO柴田編～」】【「明け凪のメーテル」】【「むこうぶち」】



