香取慎吾がMCを務める新レギュラー番組『しんごの芽』（読売テレビ）が、2026年1月10日23時30分より放送される。

本番組では、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る。香取にとって、本番組が関西ローカルでは初のレギュラー番組となっている。

また、香取と共に番組を進行する月替わりの“マンスリーMC”も登場。初回のマンスリーMCを務めるのは、今年もテレビを席巻した“令和のニュースター”。香取は「共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いをした人です。」とコメントしており、その正体は1月4日11時45分より放送の事前特別番組『香取慎吾が作る「しんごの芽」』で発表される。

番組ビジュアルは、香取が自ら制作した温かみのあるロゴと、番組モチーフでもある植木鉢や芽、そして何かをたくらんでいそうな香取の表情が印象的なものになっている。

・香取慎吾 コメント

まさかまたバラエティ番組をレギュラーでやるなんて。でも嬉しいです、テレビが僕を育ててくれたから。それにうさかめ（読売テレビで放送中の「草磲やすともの うさぎとかめ」）ではつよぽんが良くしてもらってて羨ましかった（笑）ラジオで一緒になった時に（草磲に）大阪で番組始まるんだよ、って伝えたら「へぇ～」って言ってました（笑）最初のマンスリーMCは共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です。

（文＝リアルサウンド編集部）