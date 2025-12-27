２０２５年も、残りわずかとなりました。広島の１年の出来事を、テーマを分けて振り返ります。３回目は『ニュース』です。広島テレビのYouTubeチャンネルで、動画再生回数が多かったニュースをランキング形式でまとめました。



多くの人々がワクワクしながら待っていた瞬間が１０位！

１０位には、広島電鉄の駅前大橋ルートに関するニュースがランクインしました。試運転が始まったという６月９日に放送されたニュースで、開通より上位に入りました。アジア圏での視聴が多く、広島が世界に誇るコンテンツです。

工事に４年半をかけた一大プロジェクト。駅ビル２階への乗り入れは、全国でも類を見ません。勾配をのぼり切れるのか、信号やポイントは正常に作動するのか。開業を前に念入りなチェックが繰り返されました。

夜遅い時間にもかかわらず、新しい駅前大橋ルートの高架部に、試運転の車両が入った瞬間を目の当たりにした人々も数多くいました。



■見物人は…

「歴史的な瞬間に立ち会えた。感動ですよね。」

「ちょっとぞわっとしています、今。新しい広島が始まるんじゃないですか。」

５位にランクインした広島が世界に誇る企業の研修。注目は…！？

注目は、５位のマツダの社員研修です。３６００人が参加した研修会場となったのは、２０２４年に開業したまちなかスタジアム、エディオンピースウイング広島でした。

５月１３日、工場は昼の操業を完全停止し、会社の風土をより良くする目的で、グループワークなどを行いました。参加した社員からは、部署の垣根をこえた意見交換で交流も深まったいう声が聞かれました。

フランスの高校生たちのある体験が４位にランクイン！

２位にランクインしたのは、マツダの第一四半期の最終利益が、トランプ関税の影響で、４２１億円の赤字になったというニュースです。そして、江田島市で民泊を体験する、フランスの高校生に密着したニュースが、４位にランクインしました。

１０月の終わりに江田島市の中町港に降り立ったのは、フランス・パリからやってきた修学旅行生１８人です。東京や京都をめぐる旅の最後を、江田島で過ごします。

受け入れ家族のひとり・小田信子さんの家には、４人の女子生徒が滞在しました。中庭で囲んだのは、混ぜご飯や天ぷら、そして目の前の海でとれたばかりのタコの刺身です。フランスではあまりタコは食べないそうですが、「おいしいです！」と何枚も食べていました。

高校で日本語や日本文化を学んでいる彼女たちも、箸の使い方が難しいようで、小田さんがアドバイスをします。日本の一般家庭で過ごす時間は、パリジェンヌたちにとって、忘れがたい思い出となりました。

■受け入れ家族 小田信子さん

「民泊はいかがでしたか？またいつか会える日を待っています。ぜひ、いらしてください。それまで元気で。」



３日間はあっという間に過ぎ、旅立ちの時が来ました。江田島の家族との再会を約束して、フランス人高校生たちは島をあとにしました。

～番外編～ 現在も世界で視聴されているコンテンツ

ここで、番外編です。２０２５年のニュースではないため、ランキングの対象外ですが、２０２５年だけで１７万回以上再生された動画があります。それが『鶴の折り方』をレクチャーする、YouTubeチャンネルオリジナル動画です。

３年前のＧ７広島サミットを機にアップしたころ、日本のほか１７の国や地域で、現在もコンスタントに再生されています。

２０２５年、最も視聴回数が多かったのは…！？

２０２５年の夏も記録的な猛暑となり、農作物などに大きな影響を与えましたが、「蚊」にも異変があったというニュースが圧倒的な１位で、２位を倍以上引き離す７７万６千回再生でした。



■オランダからの観光客は…

「とても暑い。私の国よりも暑い。」

このニュースが放送された７月１０日には、広島市中区で３７度まで気温が上がりました。７月上旬に３７度台を記録するのは、統計開始以来初めてでした。そんな中「（蚊を）全然見てない。刺されもしない。」という声が聞かれました。

殺虫剤でおなじみ、フマキラーの開発研究施設で聞いてみました。



■フマキラー開発本部基礎科学研究部長 佐々木智基さん

「外で血を吸いにいく蚊というのは、ヒトスジシマカという蚊なんですね。大体３０度を超え出すと、活動性が鈍ってきます。ですので、あまり暑くなると、刺されるということが減ってくると。」

８月２日には、広島県内で観測史上初めて４０度を記録するなど、２０２５年は人にとっても蚊にとっても、厳しい夏となりました。２０２６年は、どのようなニュースが注目されるのでしょうか。

