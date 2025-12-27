·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë5Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÈ¯É½¡ª
¡¡26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ËÙÍ³²Â¡Ê22¡Ë¡¢Äé°¡Î¤ºÚ¡Ê22¡Ë¡¢²£»³°¦²Ø¡Ê22¡Ë¡¢±Ê°æ¤¤¤Å¤ß¡Ê22¡Ë¡¢À¾Àî¤µ¤¯¤é¡Ê21¡Ë¤Î5Ì¾¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¤ÏÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÇÄëÄÍ»³Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥êー¥°Àï¡ÖRIGAVIL CUP 2025¡×½÷»Ò1Éô¥êー¥°¤ÇÄëÄÍ»³Âç¤ÏÍ¥¾¡¡¢ËÙ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥éー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎOH¤Ç¶¦±É³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¡£3Ç¯¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÌÀ³¤Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¡ØVictorina Early Challenge¡ÙÀ©ÅÙ¡ÊÍË¾³ØÀ¸¾©ÎåÀ©ÅÙ¡Ë¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ËÆþÃÄ¤·¥×¥ìー¤·¤¿¤Û¤«¡¢U20ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤â¤Ä¡£
¡¡²£»³¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ç¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÀîºêµÌ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£4Ç¯¼¡¤Î½Õµ¨´ØÅìÂç³Ø½÷»Ò2Éô¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£»³¼«¿È¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¤Ç¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Äé¤ÈÆ±¤¸¤¯¶¦±É³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ç¡¢Âç³Ø¤âÆ±¤¸¤¯ÌÀ³¤Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ³¤Âç³Ø¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè72²óÃáÉãµÜ»òÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·3°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¥ê¥Ù¥í¤ÇÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£³«ÃÒ¹â¹»¤«¤é±àÅÄ³Ø±àÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢RIGAVIL CUP 2025´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ ½÷»Ò1Éô½Õµ¨¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï¥ì¥·ー¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ËÙ¤¬12¤ò¡¢Äé¤¬13¤ò¡¢²£»³¤¬19¤ò¡¢±Ê°æ¤¬20¤ò¡¢À¾Àî¤¬22¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡5Ì¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹ ¿·²ÃÆþÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÙÍ³²Â
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ËÙÍ³²Â¤Ç¤¹¡£SV¥êー¥°¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸¬µõ¤Ë¡¢ìÅÍß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦Äé°¡Î¤ºÚ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·²ÇÏ¥°¥êー¥à¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Äé°¡Î¤ºÚ¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦²£»³°¦²Ø
¡Ö¤³¤ÎÅÙ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢²£»³°¦²Ø¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦±Ê°æ¤¤¤Å¤ß
¡Ö·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦À¾Àî¤µ¤¯¤é
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾Àî¤µ¤¯¤é¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤SV¥êー¥°¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥ì¥·ー¥Ö¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×