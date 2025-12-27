NHKは27日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）で福山雅治（56）とB'zの稲葉浩志（61）の特別企画を行うと発表。「木星feat.稲葉浩志」をテレビ初披露する。福山は「興奮したい」、稲葉は「とても光栄」と感慨を明かした。

福山と稲葉が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」。

それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう二人による夢の共演。作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、映画の主題歌としても大きな話題を呼んでいる。

まさに奇跡の「つながり」が生んだ二人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできない貴重なパフォーマンスに注目だ

。

福山雅治 コメント

最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください。

稲葉浩志 コメント

今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします。

10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」